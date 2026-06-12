Quote Glasner prossimo allenatore Milan

Quote Glasner prossimo allenatore Milan
Oggi alle 10:55Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Il 25 maggio, Massimiliano Allegri è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Milan. Da allora si sono rincorse voci sul successore, partendo da Iraola e proseguendo con Xavi. Ad oggi tutto è nebuloso, sebbene un'indicazione sembra chiara: l'allenatore sarà un profilo internazionale. E attenzione pertanto a Oliver Glasner, che ha già salutato il Crystal Palace e sembra vicino alla panchina rossonera. Ma sarà davvero l'austriaco il tecnico?

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Oliver Glasner allenatore del Milan

52 anni, nativo di Salisburgo. Scuola Red Bull, pertanto affine a quel Ralf Rangnick grande favorito come direttore tecnico. Se l'attuale ct dell'Austria dovesse accettare il ruolo, per Glasner la strada per Milano dovrebbe essere tutta dritta. Del resto il suo curriculum è di livello: è l'ultimo ad avere condotto il Wolfsburg in Champions (stagione 2020/21, ora la squadra è retrocessa in Zweite Bundesliga); ha portato l'Eintracht a vincere l'Europa League, riportando un trofeo internazionale dopo 40 anni. Ha vinto la FA Cup, il Community Shield e la Conference League col Crystal Palace. Tutto in 12 mesi. Prima del suo arrivo, la squadra londinese non aveva vinto nessun trofeo. 

Mauricio Pochettino allenatore del Milan

Se Glasner dovesse saltare, attenzione all'alternativa argentina. Mauricio Pochettino ha allenato in Spagna, Francia, Inghilterra. Ed è attualmente impegnato alla guida della nazionale degli Stati Uniti. Pertanto si libererebbe solamente una volta uscita la sua selezione dal torneo, sebbene la federcalcio statunitense stia valutando di confermarlo.

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Allenatore Milan, le soluzioni alternative

Attenzione a possibili nomi a sorpresa: Mark van Bommel (20.00) è un tecnico stimato da Zlatan Ibrahimovic, col quale ha condiviso l'esperienza da calciatore proprio al Milan. Arne Slot (quota 20.00) è più una suggestione, con l'olandese che sembra più propenso a prendersi un anno sabbatico. Tornando al mondo Red Bull, attenzione a Matthias Jaissle (4.00), attualmente in Arabia Saudita e legato a un contratto fino al 2027 con l'Al Ahli. Tra i tecnici quotati dai bookmakers troviamo anche un romantico ritorno di Stefano Pioli (25.00).


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