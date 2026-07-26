Quote calciomercato Milan Kean: la punta della Fiorentina ideale anche per le liste UEFA

Quote calciomercato Milan Kean: la punta della Fiorentina ideale anche per le liste UEFAMilanNews.it
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di Lorenzo Zoppi

Mercato partito col botto per il Milan, con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila. Oltre cento milioni di euro spesi per le priorità e ora sarà necessario incassare dalle cessioni per procedere ad altri acquisti. Attenzione a eventuali nomi a sorpresa, come quello di Moise Kean per rinforzare ulteriormente l'attacco.

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Moise Kean al Milan, il profilo ideale per le necessità dei rossoneri

Il flop di Santi Gimenez e il mancato riscatto di Niclas Fullkrug hanno portato il Milan a cercare una prima punta. È arrivato Gonçalo Ramos ma la qualificazione alla prossima Europa League porta il Milan a dover lottare nella nuova stagione su tre fronti e serviranno alternative di livello. Kean, al di là delle sue qualità, ha anche un requisito: quello di essere italiano. Servono almeno 4 giocatori formati in Italia per le liste di Serie A e UEFA, per questo il centravanti della Fiorentina sarebbe perfetto. 

Moise Kean resta alla Fiorentina, la stella sulla quale ricostruire i viola

Non è da escludere una permanenza del centravanti a Firenze. In viola, Kean si è rilanciato alla grande, prendendosi anche la titolarità nella nazionale italiana. L'arrivo di Fabio Paratici alla direzione sportiva è un segnale di ambizione della Fiorentina e il suo contratto fino al 2029 permette alla società di godere di un certo potere. Infine, l'ultima stagione non è stata all'altezza delle aspettative e non permetterebbe al club di ricavare le cifre desiderate. Possibile pertanto mantenerlo anche per rilanciarlo.

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Calciomercato Moise Kean, attenzione alle piste possibili

Non solo il Milan su Kean, l'attaccante anche per questioni di liste UEFA è molto gradito ad altri club italiani. Fra cui il Como che di giocatori formati nel nostro paese scarseggia, per usare un eufemismo. E i lariani sembrano la squadra più vicina all'attaccante. Attenzione a un romantico ritorno in Francia: nella stagione 2020/21 fece molto bene nel suo prestito al Paris Saint-Germain, segnando 17 reti. E un ritorno proprio a Parigi non è da scartare, sebbene queste volta nell'altra squadra cittadina, l'ambizioso Paris FC che di italiani se ne intende, avendo in rosa giocatori come Coppola e Immobile.

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