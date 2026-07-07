Quote prossima squadra Rabiot, il francese resta centrale per Amorim, mentre Allegri lo vorrebbe al Napoli

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Il mercato attorno ad Adrien Rabiot resta uno dei temi più delicati dell’estate rossonera. Il centrocampista francese, protagonista anche con la sua Nazionale al Mondiale, è finito da settimane nei pensieri del Napoli di Massimiliano Allegri, tecnico che lo conosce benissimo e che lo ha già allenato alla Juventus e al Milan. Ma rispetto a qualche settimana fa il quadro sembra essersi spostato: con l’arrivo di Ruben Amorim a Milanello, il Diavolo vuole ripartire dai suoi uomini più affidabili e Rabiot rientra pienamente in questa categoria.

Il nuovo allenatore portoghese ha già fatto capire di voler avere un ruolo attivo nella costruzione della rosa. Amorim parlerà con i giocatori, proverà a convincere i big della bontà del nuovo progetto e, tra questi, c’è anche Rabiot. Il francese può diventare uno dei perni del centrocampo rossonero, non solo per esperienza e personalità, ma anche per caratteristiche tattiche: può giocare in una mediana a due, garantire copertura, accompagnare l’azione e dare equilibrio a una squadra che dovrà cambiare pelle.

Quote Rabiot cambia squadra sì/no: il Milan prova a blindare il francese

Il Milan resta una delle opzioni principali per il futuro del centrocampista francese, mentre il Napoli rimane la destinazione più suggestiva per il possibile ricongiungimento con Allegri. Il rendimento di Rabiot con la Francia ha rafforzato ulteriormente la percezione del suo valore. Anche nell’ottavo contro il Paraguay, in una partita sporca e complicata, il centrocampista rossonero ha confermato di essere un equilibratore vero: pulito nella gestione del pallone, presente nelle coperture, prezioso nel dare continuità al possesso. In una squadra piena di talento offensivo, Deschamps continua a considerarlo praticamente intoccabile.

È proprio questo il punto che interessa anche al Milan. Amorim eredita una rosa ampia, con diverse situazioni da chiarire e tanti possibili movimenti in entrata e in uscita. Leao può portare offerte importanti, Tomori è un altro nome da monitorare, mentre a centrocampo il club potrebbe ascoltare proposte per diversi giocatori. In uno scenario del genere, perdere anche Rabiot significherebbe togliere esperienza, fisicità e letture a un reparto già destinato a cambiare. Di seguito trovi le quote "cambio squadra sì" di Rabiot aggiornate.

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Quote Adrien Rabiot al Napoli: Allegri lo rivorrebbe, ma il Milan non fa sconti

Il Napoli resta il nome da tenere sullo sfondo. Allegri conosce Rabiot meglio di chiunque altro, lo ha valorizzato alla Juventus e lo ha voluto anche al Milan. L’idea di ritrovarlo in azzurro è naturale, soprattutto se il club partenopeo dovesse cambiare qualcosa in mezzo al campo. Ma al momento la strada non è semplice: Rabiot ha un peso tecnico importante per il Milan e il club rossonero non sembra intenzionato a privarsene senza un’offerta significativa.

Per questo, nel ragionamento sulle quote, la permanenza al Milan non va letta come semplice continuità, ma come possibile scelta tecnica. Amorim può immaginare Rabiot in una mediana a due, con compiti di regia, rottura e accompagnamento. Una funzione molto simile a quella che il francese sta svolgendo con la sua Nazionale: meno appariscente rispetto ai grandi nomi offensivi, ma fondamentale per tenere insieme la squadra.

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Il futuro di Rabiot resta quindi aperto, ma meno sbilanciato verso l’addio rispetto a qualche settimana fa. Il legame con Allegri e l’ipotesi Napoli continuano a pesare, ma il Milan di Amorim ha motivi tecnici e politici per provare a trattenerlo. Oggi, però, l’idea di una permanenza rossonera appare tutt’altro che secondaria.



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