Quote prossima squadra Kean, l'italiano è il 9 che serve al Milan anche per questione di liste
Il 29 giugno partono ufficialmente le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Il Milan è ancora alla ricerca di un CEO, di un direttore sportivo e di un allenatore. E poi si potrà impostare la strategia per rinforzare la squadra. Una rosa troppo esigua, quella dei rossoneri che l'anno scorso non dovevano giocare le coppe europee. Ma il 2026/27 vedrà il Diavolo impegnato in Europa League e servirà rinforzare ogni reparto, a partire dall'attacco che è stato semplicemente fallimentare. Serve un 9 e attenzione a quello che può succedere attorno a Moise Kean.
Moise Kean al Milan, il profilo ideale per le necessità dei rossoneri
Il flop di Santi Gimenez e il mancato riscatto di Niclas Fullkrug porteranno il Milan a cercare una prima punta. Fra i parametri di ricerca importanti c'è anche da soddisfare un requisito: quello di essere italiano. Servono almeno 4 giocatori formati in Italia per le liste di Serie A e UEFA, per questo il centravanti della Fiorentina sarebbe perfetto. L'incognita principale legata al suo trasferimento è: sarà gradito al nuovo allenatore?
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|fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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Moise Kean resta alla Fiorentina, la stella sulla quale ricostruire i viola
Non è da escludere una permanenza del centravanti a Firenze. In viola, Kean si è rilanciato alla grande, prendendosi anche la titolarità nella nazionale italiana. L'arrivo di Fabio Paratici alla direzione sportiva è un segnale di ambizione della Fiorentina e il suo contratto fino al 2029 permette alla società di godere di un certo potere. Infine, l'ultima stagione non è stata all'altezza delle aspettative e non permetterebbe al club di ricavare le cifre desiderate. Possibile pertanto mantenerlo anche per rilanciarlo.
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Calciomercato Moise Kean, attenzione alle piste possibili
Non solo il Milan su Kean, l'attaccante anche per questioni di liste UEFA è molto gradito ad altri club italiani. Fra cui la Roma (quota 7.50) che è tornata in Champions League dopo 7 anni. Certo, con un Malen on fire il rischio è quello di non avere il posto assicurato, ma con i tanti impegni in calendario non dovrebbe essere un problema il suo impiego. Attenzione a un romantico ritorno in Francia: nella stagione 2020/21 fece molto bene nel suo prestito al Paris Saint-Germain, segnando 17 reti. E un ritorno proprio a Parigi non è da scartare, sebbene queste volta nell'altra squadra cittadina, l'ambizioso Paris FC (quota 6.50) che di italiani se ne intende, avendo in rosa giocatori come Coppola, Koleosho e Immobile.
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