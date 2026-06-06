Quote prossima squadra Kean, l'italiano è il 9 che serve al Milan anche per questione di liste

vedi letture

Il 29 giugno partono ufficialmente le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Il Milan è ancora alla ricerca di un CEO, di un direttore sportivo e di un allenatore. E poi si potrà impostare la strategia per rinforzare la squadra. Una rosa troppo esigua, quella dei rossoneri che l'anno scorso non dovevano giocare le coppe europee. Ma il 2026/27 vedrà il Diavolo impegnato in Europa League e servirà rinforzare ogni reparto, a partire dall'attacco che è stato semplicemente fallimentare. Serve un 9 e attenzione a quello che può succedere attorno a Moise Kean.

Moise Kean al Milan, il profilo ideale per le necessità dei rossoneri

Il flop di Santi Gimenez e il mancato riscatto di Niclas Fullkrug porteranno il Milan a cercare una prima punta. Fra i parametri di ricerca importanti c'è anche da soddisfare un requisito: quello di essere italiano. Servono almeno 4 giocatori formati in Italia per le liste di Serie A e UEFA, per questo il centravanti della Fiorentina sarebbe perfetto. L'incognita principale legata al suo trasferimento è: sarà gradito al nuovo allenatore?

Quote MILAN prossima squadre KEAN 7.00 info 5.00 info 5.00 info 5.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Moise Kean resta alla Fiorentina, la stella sulla quale ricostruire i viola

Non è da escludere una permanenza del centravanti a Firenze. In viola, Kean si è rilanciato alla grande, prendendosi anche la titolarità nella nazionale italiana. L'arrivo di Fabio Paratici alla direzione sportiva è un segnale di ambizione della Fiorentina e il suo contratto fino al 2029 permette alla società di godere di un certo potere. Infine, l'ultima stagione non è stata all'altezza delle aspettative e non permetterebbe al club di ricavare le cifre desiderate. Possibile pertanto mantenerlo anche per rilanciarlo.

Quote FIORENTINA prossima squadre KEAN 1.90 info 1.90 info 1.90 info 1.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Calciomercato Moise Kean, attenzione alle piste possibili

Non solo il Milan su Kean, l'attaccante anche per questioni di liste UEFA è molto gradito ad altri club italiani. Fra cui la Roma (quota 7.50) che è tornata in Champions League dopo 7 anni. Certo, con un Malen on fire il rischio è quello di non avere il posto assicurato, ma con i tanti impegni in calendario non dovrebbe essere un problema il suo impiego. Attenzione a un romantico ritorno in Francia: nella stagione 2020/21 fece molto bene nel suo prestito al Paris Saint-Germain, segnando 17 reti. E un ritorno proprio a Parigi non è da scartare, sebbene queste volta nell'altra squadra cittadina, l'ambizioso Paris FC (quota 6.50) che di italiani se ne intende, avendo in rosa giocatori come Coppola, Koleosho e Immobile.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan