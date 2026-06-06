Quote prossima squadra Kean, l'italiano è il 9 che serve al Milan anche per questione di liste

Quote prossima squadra Kean, l'italiano è il 9 che serve al Milan anche per questione di listeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:57Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Il 29 giugno partono ufficialmente le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Il Milan è ancora alla ricerca di un CEO, di un direttore sportivo e di un allenatore. E poi si potrà impostare la strategia per rinforzare la squadra. Una rosa troppo esigua, quella dei rossoneri che l'anno scorso non dovevano giocare le coppe europee. Ma il 2026/27 vedrà il Diavolo impegnato in Europa League e servirà rinforzare ogni reparto, a partire dall'attacco che è stato semplicemente fallimentare. Serve un 9 e attenzione a quello che può succedere attorno a Moise Kean.

Moise Kean al Milan, il profilo ideale per le necessità dei rossoneri

Il flop di Santi Gimenez e il mancato riscatto di Niclas Fullkrug porteranno il Milan a cercare una prima punta. Fra i parametri di ricerca importanti c'è anche da soddisfare un requisito: quello di essere italiano. Servono almeno 4 giocatori formati in Italia per le liste di Serie A e UEFA, per questo il centravanti della Fiorentina sarebbe perfetto. L'incognita principale legata al suo trasferimento è: sarà gradito al nuovo allenatore?

Quote MILAN prossima squadre KEAN
betflag7.00info
sisal5.00info
snai5.00info
pokerstars5.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
betflagfino a 5.010 euro, con 10€ senza depositoinfo
sisalfino a 5.100 euro, con 5.000€ senza depositoinfo
snaifino a 1.500 euro, con 550€ sul depositoinfo
pokerstarsfino a 100 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Moise Kean resta alla Fiorentina, la stella sulla quale ricostruire i viola

Non è da escludere una permanenza del centravanti a Firenze. In viola, Kean si è rilanciato alla grande, prendendosi anche la titolarità nella nazionale italiana. L'arrivo di Fabio Paratici alla direzione sportiva è un segnale di ambizione della Fiorentina e il suo contratto fino al 2029 permette alla società di godere di un certo potere. Infine, l'ultima stagione non è stata all'altezza delle aspettative e non permetterebbe al club di ricavare le cifre desiderate. Possibile pertanto mantenerlo anche per rilanciarlo.

Quote FIORENTINA prossima squadre KEAN
pokerstars1.90info
sisal1.90info
snai1.90info
betflag1.85info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Calciomercato Moise Kean, attenzione alle piste possibili

Non solo il Milan su Kean, l'attaccante anche per questioni di liste UEFA è molto gradito ad altri club italiani. Fra cui la Roma (quota 7.50) che è tornata in Champions League dopo 7 anni. Certo, con un Malen on fire il rischio è quello di non avere il posto assicurato, ma con i tanti impegni in calendario non dovrebbe essere un problema il suo impiego. Attenzione a un romantico ritorno in Francia: nella stagione 2020/21 fece molto bene nel suo prestito al Paris Saint-Germain, segnando 17 reti. E un ritorno proprio a Parigi non è da scartare, sebbene queste volta nell'altra squadra cittadina, l'ambizioso Paris FC (quota 6.50) che di italiani se ne intende, avendo in rosa giocatori come Coppola, Koleosho e Immobile.

Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan