Quote prossima squadra Leao: tra Premier, Arabia o permanenza al Milan

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Il futuro di Rafael Leao resta sospeso, ma rispetto a un mese fa l'aria attorno al portoghese è cambiata. Non c'è più soltanto la voglia del giocatore di misurarsi altrove, già filtrata nelle scorse settimane, e non c'è ancora l'offerta capace di accontentare il Milan. In mezzo c'è soprattutto un nuovo allenatore, Ruben Amorim, che nella sua prima uscita pubblica ha scelto parole misurate. Forse troppo misurate. Quando gli è stato chiesto di Leao, il tecnico portoghese non lo ha indicato come pilastro, non lo ha blindato, non lo ha messo al centro del progetto. Si è limitato a dire che Rafa ha giocato bene al Mondiale, allargando subito il discorso al gruppo. Una frase apparentemente innocua, ma dentro il contesto attuale tutt'altro che banale. Perché se un allenatore appena arrivato vuole davvero costruire attorno a un talento, di solito lo dice. Amorim, invece, ha scelto di non farlo.

Il dettaglio social, poi, ha aggiunto speculazioni a una situazione già abbastanza chiara: Leao ha tolto dalla bio di Instagram il riferimento al Milan. Non basta per parlare di addio imminente, ma è un segnale. E nel mercato i segnali, soprattutto quando arrivano da un giocatore in bilico, raramente sono casuali. Trovi di seguito le quote Milan prossima squadra Leao.

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Quote prossima squadra Leao: Turchia, la nuova frontiera per i big. E posto scelto dal portoghese per le vacanze

Quello che potrebbe essere interpretato come indizio di mercato è il luogo scelto per le vacanze post-Mondiali: Rafa Leao infatti sta condividendo sui social immagini dalla costa turca, dove si sta rilassando e sta ricaricando le pile. Scatenando ovviamente la fantasia dei tifosi del Galatasaray e del Fenerbahçe, i due giganti della Super Lig. E non è da escludere nemmeno il Besiktas, che sembra intenzionato a fare le cose seriamente, tanto da voler regalare a Vincenzo Italiano niente meno che Mohamed Salah. Con l'egiziano a destra e Leao a sinistra si comporrebbe un attacco stellare.

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Quote Leao in Arabia Saudita, la pista che non entusiasma il giocatore ma può accontentare il Milan

L'Arabia Saudita resta sullo sfondo, ma è una pista reale. Non necessariamente la preferita da Leao, che a 27 anni vorrebbe ancora restare nel calcio europeo, ma forse la più comoda per il Milan dal punto di vista economico. Il club rossonero non vuole svendere il suo numero 10. Per lasciarlo partire servono soldi veri, non prestiti mascherati o formule troppo creative. In questo senso la Saudi Pro League può diventare una soluzione se Premier e Liga non dovessero presentare offerte all’altezza. Jorge Mendes conosce bene quel mercato e sa che, davanti a certe cifre, anche gli scenari meno graditi possono diventare oggetto di riflessione.

Il punto resta la volontà del giocatore. Leao ha ancora mercato in Europa, ma deve trovare un club disposto a investire davvero su di lui dopo una stagione non lineare. L'Arabia può aspettare e inserirsi nel momento in cui le piste europee dovessero raffreddarsi.

Quote EMIRATI ARABI prossima squadra LEAO 12.00 info 12.00 info 12.00 info 12.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote prossima squadra Leao: Premier League, tante possibilità ma niente (per ora) di concreto

Secondo i quotidiani esteri, la destinazione più credibile, se Leao dovesse lasciare il Milan, resta la Premier League. L'Aston Villa è la squadra con la quota più bassa e sotto questo aspetto la trattativa parallela che stanno conducendo i due club per il trasferimento di Pervis Estupinan potrebbe estendersi anche all'attaccante portoghese.

La valutazione del Milan è scesa: oggi il club rossonero ragiona attorno ai 60-70 milioni. Una cifra alta, ma sostenibile per una società inglese. Soprattutto per un giocatore che riesce a fare ancora la differenza. Manchester United, Arsenal, Tottenham e Chelsea sono altri club accreditati per l'acquisto del giocatore e sicuramente esercitano un fascino particolare nei confronti dello stesso Leao.

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