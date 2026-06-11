Quote prossima squadra Rabiot, il francese resta in rossonero?

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Il disastroso girone di ritorno del Milan è costato il posto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato sponsor principale la scorsa estate dell'arrivo di Adrien Rabiot e lo scenario a questo punto potrebbe cambiare anche per il francese che dopo tre anni consecutivi senza giocare la Champions League potrebbe decidere di trovare una nuova squadra. Certo, prima serve che il Milan abbia una dirigenza con cui interfacciarsi. Poi si inizieranno a fare tutte le valutazioni del caso. Di seguito trovi le quote prossima squadra Rabiot aggiornate.

Adrien Rabiot al Napoli, nuovamente insieme a Massimiliano Allegri

Le quote di Rabiot al Napoli sono bassissime e si dà ormai per scontato come il giocatore sia un fedelissimo di Massimiliano Allegri. Col quale del resto ha giocato 159 partite, segnando 22 reti. Andare al Napoli gli permetterebbe di giocare la Champions League, restare in Serie A e vedere esaltate le proprie qualità da un allenatore che punta ciecamente su di lui.

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Adrien Rabiot resta al Milan per riscattare l'ultima stagione

Il contratto che lega Rabiot al Milan scade nel 2028 e questo dà potere contrattuale ai rossoneri che già perderanno presumibilmente Luka Modric. Per questo la permanenza di Rabiot sarebbe estremamente importante per rilanciare il progetto rossonero e il francese avrebbe inoltre maggiori responsabilità. E attenzione al nuovo allenatore che potrebbe impuntarsi per la sua permanenza.

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Rabiot al Galatasaray, attenzione alla ricca alternativa turca

La terza via su Rabiot è quella del francese in Turchia, col Galatasaray che può tentare il giocatore con un ricco contratto, la possibilità di vincere il titolo in patria e soprattutto giocare la Champions League, al fianco di giocatori del calibro di Victor Osimhen e Leroy Sané. Restano da capire le motivazioni del giocatore, se a 31 anni avrà voglia di misurarsi in un campionato di qualità oggettivamente inferiore.

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