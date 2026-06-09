Quote prossima squadra Leao: Turchia, Premier League... o ancora al Milan?

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Milan senza allenatore, senza direttore sportivo, senza direttore tecnico e senza CEO. E il tempo intanto scorre, con il calciomercato che riapre il 29 giugno. In mezzo a questa situazione complicata c'è già chi è uscito allo scoperto, dichiarando urbi et orbi di voler andare via. Parliamo di Rafael Leao, che dopo 7 anni in rossonero ha deciso di chiudere qui la sua avventura, nonostante un contratto in essere fino al 2028.

"Ho bisogno di una nuova sfida. Ho giocato fuori ruolo e con la pubalgia" è l'ultima dichiarazione di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. 80 reti in 291 partite in maglia rossonera. Con l'ultima stagione che non è andata come avrebbero voluto tutti, non riuscendo a chiudere in doppia cifra.

Rafa Leao in Turchia, Galatasaray e Fenerbahçe pronti a darsi battaglia per il portoghese

Fra gli scenari possibili c'è quello di un trasferimento in Super Lig, dove club del calibro del Galatasaray si possono permettere i migliori giocatori e offrire, oltre a molti soldi, anche il palcoscenico della Champions League. Il portoghese potrebbe comporre un trio d'attacco con Victor Osimhen e Leroy Sané e in un campionato più semplice come quello turco potrebbe fare sfracelli. Dall'altra parte il Fenerbahçe, che sta già mettendo le mani su Hakan Calhanoglu e promette battaglia ai rivali cittadini.

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Rafa Leao all'Arsenal, il rilancio nel club campione d'Inghilterra

L'Arsenal è tornato a vincere la Premier League dopo 22 anni, ha sfiorato la Champions League e ora punterà deciso ad alzare la coppa dalle grandi orecchie che gli è sfuggita qualche settimana fa dagli undici metri. Per farlo potrebbe regalarsi proprio Leao, che nel frattempo è stato offerto proprio ai Gunners. Con il portoghese a sinistra e Saka a destra, Mikel Arteta avrebbe due frecce imprendibili e chissà che in Premier non arrivi il definitivo salto di qualità di Rafa.

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Rafa Leao resta al Milan, uno scenario non da escludere del tutto

Ci sono le dichiarazioni inequivocabili del giocatore. Poi ci sono le trattative che i potenziali acquirenti devono fare col Milan. Leao ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria di 175 milioni. Impensabile che qualcuno si possa anche solo avvicinare, ma allo stesso tempo è difficile che il Milan possa svendere il suo giocatore più talentuoso. E chissà, magari, che il nuovo allenatore non gli faccia cambiare idea. Nel calcio situazioni simili si sono verificate già tante volte. Anche per i bookmakers, la possibilità di una permanenza al Milan di Rafael Leao resta una delle opzioni più probabili, offerta mediamente a 7,00.



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