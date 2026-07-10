Quote prossima squadra Leao: tra Roma, Tottenham, Arabia o permanenza al Milan

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Il futuro di Rafael Leao resta sospeso, ma rispetto a un mese fa l’aria attorno al portoghese è cambiata. Non c’è più soltanto la voglia del giocatore di misurarsi altrove, già filtrata nelle scorse settimane, e non c’è ancora l’offerta capace di accontentare il Milan. In mezzo c’è soprattutto un nuovo allenatore, Ruben Amorim, che nella sua prima uscita pubblica ha scelto parole misurate. Forse troppo misurate. Quando gli è stato chiesto di Leao, il tecnico portoghese non lo ha indicato come pilastro, non lo ha blindato, non lo ha messo al centro del progetto. Si è limitato a dire che Rafa ha giocato bene al Mondiale, allargando subito il discorso al gruppo. Una frase apparentemente innocua, ma dentro il contesto attuale tutt’altro che banale. Perché se un allenatore appena arrivato vuole davvero costruire attorno a un talento, di solito lo dice. Amorim, invece, ha scelto di non farlo.

Il dettaglio social, poi, ha aggiunto speculazioni a una situazione già abbastanza chiara: Leao ha tolto dalla bio di Instagram il riferimento al Milan. Non basta per parlare di addio imminente, ma è un segnale. E nel mercato i segnali, soprattutto quando arrivano da un giocatore in bilico, raramente sono casuali.

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Quote prossima squadra Leao: Tottenham, De Zerbi osserva: la Premier resta la pista più naturale

Secondo i quotidiani esteri, la destinazione più credibile, se Leao dovesse lasciare il Milan, resta la Premier League. Il Tottenham ha iniziato a valutare seriamente il profilo del portoghese, inserito in una lista di esterni offensivi che comprende anche altri nomi. La prima scelta degli Spurs resta molto costosa, e proprio per questo Rafa può diventare un’occasione più concreta di quanto sembri.

La valutazione del Milan è scesa: oggi il club rossonero ragiona attorno ai 60-70 milioni. Una cifra alta, ma sostenibile per una società inglese. Soprattutto per un giocatore che riesce a fare ancora la differenza. C’è poi il fattore De Zerbi. L’allenatore italiano conosce bene Leao, ne conosce pregi e limiti, e potrebbe immaginare di rilanciarlo in un calcio più verticale, più aperto, più adatto ai suoi strappi. In Premier il portoghese avrebbe campo, ritmo e una nuova vetrina. Resta da capire se il Tottenham passerà dai ragionamenti ai fatti.



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Quote prossima squadra Leao: Roma, suggestione complicata: costi alti e priorità diverse

Negli ultimi giorni è circolata anche l’ipotesi Roma. Il Milan avrebbe proposto Leao ai giallorossi, alla ricerca di un esterno offensivo per il nuovo corso di Gasperini. È una voce suggestiva, perché terrebbe il portoghese in Serie A e aprirebbe uno scenario clamoroso. Ma al momento resta una pista difficile. La Roma ha altri obiettivi per quel ruolo e soprattutto dovrebbe affrontare un’operazione economicamente pesante. Anche ipotizzando una formula diluita, con prestito e obbligo di riscatto, il costo complessivo resterebbe molto alto. Senza dimenticare l’ingaggio del giocatore, che renderebbe l’affare ancora più complesso. Per questo la Roma va considerata più un’idea da fine mercato che una vera pista calda. Può diventare tema solo se i giallorossi non dovessero chiudere le prime scelte e se il Milan, nelle ultime settimane, accettasse condizioni molto diverse da quelle immaginate oggi.

ROMA Quote prossima squadra LEAO 6.50 info 6.00 info 0.00 info 0.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Leao in Arabia Saudita, la pista che non entusiasma il giocatore ma può accontentare il Milan

L’Arabia Saudita resta sullo sfondo, ma è una pista reale. Non necessariamente la preferita da Leao, che a 27 anni vorrebbe ancora restare nel calcio europeo, ma forse la più comoda per il Milan dal punto di vista economico. Il club rossonero non vuole svendere il suo numero 10. Per lasciarlo partire servono soldi veri, non prestiti mascherati o formule troppo creative. In questo senso la Saudi Pro League può diventare una soluzione se Premier e Liga non dovessero presentare offerte all’altezza. Jorge Mendes conosce bene quel mercato e sa che, davanti a certe cifre, anche gli scenari meno graditi possono diventare oggetto di riflessione.

Il punto resta la volontà del giocatore. Leao ha ancora mercato in Europa, ma deve trovare un club disposto a investire davvero su di lui dopo una stagione non lineare. L’Arabia può aspettare e inserirsi nel momento in cui le piste europee dovessero raffreddarsi.



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Quote Leao resta al Milan: oggi sarebbe più una mancata cessione che una ripartenza

La permanenza al Milan non è da escludere. Leao ha un contratto fino al 2028 e, senza un’offerta adeguata, il club non ha alcun obbligo di venderlo. Il punto, però, è un altro: oggi la permanenza sembra più una possibilità legata alle difficoltà del mercato che una vera scelta tecnica.

Il Milan di Amorim sta prendendo forma su altre basi. Pulisic è considerato centrale, Modric resterà un riferimento, Goncalo Ramos è stato scelto come nuovo attaccante del progetto. Leao, invece, resta in una zona grigia. Troppo importante per essere svenduto, troppo ingombrante per essere trattato come un giocatore qualunque, ma non più intoccabile come in passato. È qui che il silenzio di Amorim pesa. Il tecnico non ha chiuso la porta, ma nemmeno l’ha riaperta. Ha parlato da allenatore che sa di dover gestire una situazione delicata, lasciando al club e al mercato il compito di decidere. Se arriverà l’offerta giusta, il Milan la ascolterà. Se non arriverà, Leao resterà. Ma la sensazione è che la storia, stavolta, sia davvero entrata nell’ultimo capitolo.

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