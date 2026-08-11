Quote prossima squadra Rabiot, ferie prolungate: tornano i dubbi sul futuro del francese

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Le ferie prolungate di Rabiot riaccendono i dubbi sul futuro al Milan: i bookmakers aggiornano le quote sulla prossima squadra del francese e sul possibile cambio di club.

Come ormai noto, Adrien Rabiot, dopo aver disputato il Mondiale con la Francia, ha ottenuto una proroga delle vacanze e si unirà al gruppo di Amorim soltanto il 16 agosto, appena una settimana prima dell'inizio del campionato. Una decisione che non è piaciuta ai tifosi rossoneri, soprattutto considerando il peso del francese negli equilibri del Milan. Ma dietro questa scelta c'è altro? Al momento non emergono elementi concreti per parlare di mal di pancia, anche se il suo tardivo rientro ha inevitabilmente acceso qualche interrogativo.

A riaccendere i riflettori sul futuro di Rabiot ci pensano però i bookmakers, che hanno aggiornato le quote Rabiot cambia squadra. Nessuna conferma, al momento, ma un movimento che alimenta le voci e rende ancora più incerta la situazione attorno al centrocampista francese. Il mercato, del resto, è ancora lungo.

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Calciomercato Rabiot, le ultime notizie

Il rientro tardivo di Rabiot stona soprattutto se paragonato a quello degli altri compagni di nazionale, già tornati al lavoro con i rispettivi club. Da Mbappé, rientrato a Madrid, a Thuram, già a disposizione dell'Inter, sono diversi i francesi che hanno anticipato il ritorno in gruppo. Un comportamento che ha inevitabilmente riacceso i rumor attorno al centrocampista del Milan.



Nelle prime settimane di mercato, ad esempio, si era parlato del Napoli, pista che avrebbe permesso a Rabiot di ritrovare Allegri e, soprattutto, di giocare la Champions League. Al momento, però, non si registrano aggiornamenti né nuove notizie sul fronte del possibile addio. Ruben Amorim attende Rabiot dopo Ferragosto con l'obiettivo di affidargli le chiavi del centrocampo e ritagliargli un ruolo di primo piano nel nuovo Milan.





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