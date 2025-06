Quote Milan vincente Coppa Italia, le scommesse sui rossoneri

Si respira aria di rivoluzione a casa Milan in vista della nuova stagione: con gli arrivi di Allegri e Tare, e le possibili partenze di pilastri come Maignan e Theo Hernandez, il club rossonero si prepara a un cambiamento profondo. Sarà un'estate calda che potrebbe ridisegnare completamente le ambizioni del Diavolo. In questo articolo andremo a focalizzare l'attenzione sulle quote Milan vincente Coppa Italia 2026, con i rossoneri che al momento fanno parte del gruppo delle outsider alle spalle delle favorite Inter, Juve e Napoli.

Quote Coppa Italia Milan, i rossoneri vogliono vendicarsi

Dopo una stagione di grandi delusioni, culminata con la sconfitta in Coppa Italia e un mancato piazzamento europeo, i tifosi del Milan stanno finalmente ritrovando l'entusiasmo. La presenza di Massimiliano Allegri in panchina, unito a innesti di spessore come il sempre più probabile arrivo di Luka Modric, stanno riaccendendo la speranza e la voglia di sognare in vista della prossima stagione. Come abbiamo visto sopra la quota Milan vincente Coppa Italia 2026 è bancata mediamente a 7.50, segno di come, con un percorso ancora tutto da scoprire, i rossoneri avranno l'opportunità di vendicare la cocente sconfitta subita in finale contro il Bologna.

Quote vincente Coppa Italia 2026, il punto sulle altre

Stando alle lavagne degli operatori sono, Napoli, Inter e Juventus le favorite alla vittoria della Coppa Italia. Sia i nerazzurri che le squadre di Conte e Tudor sono offerti a 4.50. Subito dietro a questo terzetto troviamo un folto gruppo di outsider, di cui fa parte anche il Milan, con la Roma bancata mediamente a 7.50 mentre più staccate l'Atalanta (del neo tecnico Juric) e la Lazio (con il ritorno di Sarri), entrambe a quota 10. Infine troviamo le 3 sorprese della passata stagione, proposte oltre quota 15: Fiorentina, Bologna e Como.

