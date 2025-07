Prossima squadra Loftus-Cheek, il Milan crede ancora nel suo rilancio?

Dopo due annate altalenanti, il Milan è deciso a concedere una nuova opportunità a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, approdato dal Chelsea con molte aspettative, aveva iniziato molto bene con Stefano Pioli – con 10 reti messe a segno nella sua prima stagione in rossonero – ma nell'ultima annata è calato nettamente, penalizzato da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato le prestazioni con Fonseca prima e Conceiçao poi.

"Loftus-Cheek è uno dei centrocampisti più completi d’Europa". Con queste parole, Igli Tare ha voluto sottolineare il ruolo centrale dell’inglese nel nuovo progetto tecnico. Anche Massimiliano Allegri è intenzionato a puntare sul classe '96, considerandolo la mezzala ideale per il proprio sistema di gioco. Per questo, rispetto alle voci iniziali di mercato, le probabilità di un addio si stanno riducendo giorno dopo giorno. Di seguito riportiamo le quote aggiornate di un possibile trasferimento di Loftus-Cheek.

Calciomercato Loftus-Cheek, le ultime notizie

Come già accennato, l'ex Chelsea è determinato a rilanciarsi nella prossima stagione. Loftus-Cheek è partito titolare nella prima amichevole dei rossoneri contro l'Arsenal ed è considerato da Allegri una delle prime scelte a centrocampo. Il principale punto interrogativo resta la tenuta fisica: sarà fondamentale una gestione atletica attenta per preservarne la continuità.

Su di lui non sono mancati i sondaggi da parte di altri club, tra cui la Lazio di Maurizio Sarri, con cui il centrocampista visse una delle sue migliori stagioni. Tuttavia, al momento il Milan sembra intenzionato a puntare con decisione su di lui.

