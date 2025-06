Quote Scudetto Serie A Milan, le scommesse sui rossoneri

C'è aria di rivoluzione in casa Milan dopo la stagione conclusa. Via Conceicao e Reijnders (acquistato dal Manchester City), dentro Max Allegri, al ritorno sulla panchina rossonera. In questo articolo andremo a focalizzare l'attenzione sulle quote Milan vincente Scudetto 2026, con la formazione meneghina che al momento fa parte del gruppo delle outsider alle spalle dell'Inter e del Napoli, campione in carica.



Quote Scudetto Serie A Milan, rossoneri pronti al rilancio con Allegri

Il ritorno di Allegri fa sicuramente ben sperare i tifosi rossoneri che ora, dopo una stagione conclusa si con la vittoria della Supercoppa italiana ma, anche, con una finale di Coppa Italia persa e la mancata qualificazione in Europa, possono sognare il ritorno ai grandi fasti. Come abbiamo visto sopra la quota Milan vincente Serie A 2026 è bancata mediamente tra il 5.50 e il 6.00, segno di come, con un mercato ancora tutto da scoprire, la formazione rossonera possa tornare effettivamente al vertice, grazie all'esperienza di Allegri.

Quote vincente Scudetto 2026, il punto sulle altre

Stando alle lavagne degli operatori sono, ancora, Napoli e Inter le favorite alla vittoria dello Scudetto. I nerazzurri sono offerti mediamente tra il 3.00 e il 3.50 mentre gli azzurri di Conte tra il 3.50 e il 4.00. Subito dietro a questa coppia troviamo un folto gruppo di outsider, di cui fa parte anche il Milan, con la Juventus bancata mediamente a 6.00 mentre più staccate l'Atalanta (orfana di Gasperini), la Roma (che avrà proprio Gasp in panchina) e la Lazio (con il ritorno di Sarri). Infine troviamo le 3 sorprese della passata stagione, proposte oltre quota 50: Fiorentina, Bologna e il Como.

