Quote calciomercato Milan Cambiaso, sarà lui il sostituto di Theo?

Con la ormai sempre più probabile partenza di Theo Hernandez, obiettivo concreto dell’Atletico Madrid, il Milan si trova costretto a cercare un sostituto all’altezza per la corsia mancina. Un’assenza pesante, quella del francese, che obbliga la dirigenza rossonera a muoversi con decisione sul mercato per non lasciare scoperto un ruolo chiave. E come spesso accade in questi casi, i siti dei bookmakers hanno già acceso il toto-nome: tra i profili accostati al Diavolo spicca quello di Andrea Cambiaso.

Il laterale sinistro della Juventus e della Nazionale, autore di una stagione in crescita, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama italiano. Le quote trasferimento Cambiaso al Milan si abbassano, ma al momento si tratta solo di ipotesi senza conferme di trattative in corso.

Cambiaso Juventus quote calciomercato: lo scenario

Perché Cambiaso potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare la Juventus? Nonostante le numerose attestazioni di stima ricevute negli ultimi anni e una crescita costante, il terzino non è mai riuscito ad affermarsi pienamente in bianconero. Un cambio di scenario, magari in una piazza importante come quella del Milan, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per compiere il definitivo salto di qualità. A rendere l’ipotesi più concreta ci sarebbe anche la presenza di Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha sempre stimato e per il quale Cambiaso ha speso parole di grande affetto in più di un’occasione.

