Prossima squadra Leao, dove giocherà l'attaccante portoghese nella prossima stagione?

Continua il mercato in uscita in casa Milan. Dopo la cessione di Reijnders, accasatosi al Manchester City, la domanda principale che circola nell'ambiente è in che squadra giocherà Leao nella prossima stagione? Sull'attaccante portoghese c'è un forte pressing del Bayern Monaco che vorrebbe rinforzare ulteriormente il proprio reparto avanzato. Intanto, secondo gli operatori, una cessione di Leao sembra piuttosto plausibile osservando le quote.

Confronto quote Leao cambia squadra SI 1.85 info 1.85 info 1.85 info

Cessione Leao, le ultime notizie

Come detto sopra è la formazione bavarese la principale indiziata ad acquisire Rafa Leao, rinforzando dunque l'organico a disposizione di Vincent Kompany. La compagine tedesca ha visto sfumare Nico Williams, in direzione Barcellona, e Barcola, che rimarrà al PSG, e potrebbe dunque andare all-in sul giocatore rossonero. Sullo sfondo restano anche le big del calcio arabo, sempre ben disposte a mettere sul piatto cifre di valore per provare a convincere i top giocatori europei. Chiudiamo con il Milan che non vorrebbe privarsi di Leao ma che, davanti ad una potenziale offerta superiore ai 60/70 milioni di euro, non potrebbe far altro che accettare. Quale sarà dunque la prossima squadra di Leao? Per scoprirlo bisognerà attendere verosimilmente la fine del Mondiale per Club.

