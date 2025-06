Quote calciomercato Milan Retegui, il capocannoniere alla corte di Allegri?

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Reijnders al City e le trattative per le cessioni di Theo Hernandez (destinazione Atletico Madrid) e Yunus Musah (corteggiato dal Napoli), in casa Milan è tempo di guardare anche al mercato in entrata. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e i bookmaker non stanno a guardare: tra le varie ipotesi che iniziano a circolare con insistenza, spicca il nome di Mateo Retegui.

L’attaccante della Nazionale potrebbe cedere al corteggiamento di Massimiliano Allegri, affascinato dalla prospettiva di diventare il perno offensivo di un progetto ambizioso, costruito per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Nonostante il nome del bomber sia finito con insistenza nei radar delle agenzie di scommesse, che hanno già iniziato a fissare le quote trasferimento Retegui al Milan, al momento dalle parti di via Aldo Rossi non risultano contatti ufficiali né sondaggi concreti. Si tratta, per ora, di semplici rumors di mercato.

Comparazione quote calciomercato Retegui Milan 2.50 info 2.50 info 2.50 info

Retegui Milan quote calciomercato: lo scenario

Il capocannoniere in carica della Serie A si troverebbe di fronte a un bivio non banale: rinunciare alla possibilità di disputare la prossima Champions League con la maglia dell’Atalanta per vestire quella, senza dubbio più prestigiosa e affascinante, del Milan. Una scelta che, sul piano sportivo, comporterebbe un sacrificio immediato in termini di palcoscenico europeo, ma che potrebbe aprire prospettive ben più ampie sul medio-lungo termine. Per questo, secondo i book, un trasferimento di Retegui al Milan resta difficile, ma non così impossibile.

