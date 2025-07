Quote calciomercato Milan-Nunez, l'uruguaiano vorrebbe la Serie A

L'attaccante del Liverpool, Darwin Nunez, ha atteso per circa un mese una possibile chiamata dal Napoli, ma alla fine il club azzurro ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca. Parallelamente, anche il Milan aveva manifestato un certo interesse per il centravanti uruguaiano, soprattutto dopo il rientro di Tammy Abraham alla squadra proprietaria del cartellino al termine del prestito.

Nonostante la trattativa con il Napoli sia saltata, il Milan è sempre rimasto piuttosto in disparte a causa dei costi elevati dell’operazione che la rendono poco realistica, ma i principali bookmaker continuano ad offrire le quote trasferimento Nunez al Milan. D’altronde si sa: nel calciomercato, tutto può succedere.

Calciomercato Nunez, le ultime notizie

Il contratto che lega Nunez al Liverpool è valido fino al 30 giugno 2028, motivo per cui il club inglese non è disposto a fare sconti. Il desiderio del giocatore era quello di intraprendere una nuova esperienza in Serie A, ma al momento questa possibilità appare decisamente complicata. Dopo il mancato accordo con il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, alcune delle principali squadre della Saudi Pro League hanno cominciato a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione. Si registrano dunque i primi contatti dall’Asia per l’attaccante classe 1999, ex Benfica.

