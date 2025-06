Quote calciomercato Milan Vlahovic, il serbo torna da Allegri?

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, determinato a gettare le basi per una squadra competitiva in vista della prossima stagione. A conferma di ciò, le lunghe giornate trascorse a Milanello da Igli Tare e dal neo tecnico Massimiliano Allegri, sempre più coinvolto nella pianificazione del nuovo corso rossonero. Come spesso accade in questi frangenti, il toto-nomi impazza: tanti i profili accostati al Diavolo dai bookmakers, tra cui quello dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

Il nome del centravanti serbo torna a circolare con insistenza in orbita Milan. I bookmakers si sono già mossi, pubblicando le quote trasferimento Vlahovic al Milan, alimentando così le voci di mercato. Tuttavia, a oggi, non risultano trattative concrete tra il club di via Aldo Rossi e la Juventus: nessun contatto in corso, solo rumors.

Comparazione quote calciomercato Vlahovic Milan 2.00 info 2.00 info 2.00 info

Vlahovic Milan quote calciomercato: lo scenario

Ma perché Vlahovic dovrebbe scegliere il Milan? Come evidenziato più volte, il centravanti serbo sembra aver bisogno di voltare pagina dopo una stagione complicata alla Juventus, segnata da prestazioni al di sotto delle attese e da numerose panchine che ne hanno frenato la crescita e la continuità. In rossonero ritroverebbe Massimiliano Allegri, allenatore con cui ha segnato 41 reti in 99 presenze. Un’intesa che potrebbe rivelarsi fondamentale per rilanciarlo in un contesto tecnico più adatto alle sue caratteristiche. Per il trasferimento Vlahovic al Milan siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma i tifosi osservano con interesse.

