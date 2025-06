Quote calciomercato Milan Chiesa, ritorno in Italia per l'ala azzurra?

Non solo mercato in uscita per la formazione rossonera che, dopo la cessione di Reijnders al Manchester City e le voci su un possibile addio di Maignan e Theo Hernandez, sta cercando di muoversi anche in entrata per cominciare a rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. E tra i nomi proposti dai bookmakers c'è anche quello di un azzurro che sta giocando all'estero: Federico Chiesa.

L'ala ex Juventus non ha trovato spazio al Liverpool in questa stagione, perdendo di fatto anche la Nazionale, e vorrà dunque tornare a giocare con una continuità che in rossonero potrebbe ritrovare. Le quote trasferimento Chiesa al Milan offerte dai bookmakers ci raccontano di come questa ipotesi non sia poi così campata in aria, anche se al momento non si registrano sondaggi o trattative.

Comparazione quote calciomercato Chiesa Milan 3.50

Chiesa Milan quote calciomercato: lo scenario

Ma perché Chiesa dovrebbe sposare la causa Milan? Come detto sopra, dopo una stagione assolutamente deludente dal punto di vista personale, l'ala azzurra deve assolutamente trovare continuità in vista del Mondiale 2026 (sempre che gli azzurri riusciranno a qualificarsi). Per questo, secondo i book, un trasferimento di Chiesa al Milan resta difficile, ma non così impossibile. L'ex Juventus ha giocato appena 14 partite, con 2 goal, nella stagione appena conclusa al Liverpool, collezionando però solamente 466 minuti in campo.



