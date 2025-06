Prossima squadra Leoni, la giovane promessa vestirà rossonero?

Nel corso della sua presentazione alla stampa, il ds del Milan Igli Tare ha tracciano le linee di guida del calciomercato in entrata del club rossonero. Una di queste riguarda la difesa centrale. Il Milan avrebbe da poco raggiunto un accordo col Como per la cessione di Malick Thiaw per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. E in attesa della fumata bianca, dalle parti di Casa Milan avrebbero già le idee chiare su come sostituire il difensore tedesco: il candidato numero uno sarebbe infatti Giovanni Leoni del Parma.

Leoni Milan, le ultime notizie

Un difensore per un difensore. Tutto perfettamente bilanciato. La strategia di Igli Tare potrebbe dunque avversari: l'uscita di Malick Thiaw finanzierebbe infatti l'operazione con il Parma per Giovanni Leoni. Classe 2006, con all'attivo già 17 presenze in Serie A, ed un gol, il giovane difensore dei ducali è la prima scelta per la difesa non solo del direttore sportivo ma anche di Massimiliano Allegri, che già avrebbe dato il suo okay a quest'operazione. Da capire e monitorare soprattutto quelle che saranno le richieste del Parma, che oltre a non avere la necessità di cedere Giovanni Leoni, avrebbe già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro per il difensore.

