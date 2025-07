Quote calciomercato Milan Rabiot, Allegri ritrova il suo 'cavallo pazzo'?

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un centrocampo completo e competitivo già nelle prime fasi della preparazione estiva. Dopo aver chiuso l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino e aver bloccato Luka Modric in attesa della conclusione del Mondiale per Club col Real, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare l’ultimo tassello ideale in mezzo al campo.

Accanto ai profili già noti e seguiti con attenzione negli ultimi giorni, nei tabellini dei bookmakers iniziano a comparire anche nomi più ambiziosi e complessi. Tra questi, possiamo trovare le quote trasferimento Rabiot al Milan. Al momento, però, Adrien Rabiot sembra non essere più al centro dei piani dei rossoneri.

Comparazione quote calciomercato Rabiot Milan 2.50

Rabiot Milan quote calciomercato: lo scenario

Perché Rabiot potrebbe scegliere il Milan? Il legame con Massimiliano Allegri è senza dubbio il motivo principale. Durante l’esperienza alla Juventus, il tecnico lo ha sempre difeso e valorizzato, anche nei momenti più difficili, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita tecnica e personale. Nonostante ciò, la trattativa con il Milan sembra essersi raffreddata col passare delle settimane. I rossoneri stanno ora valutando altri profili, come Ardon Jashari del Club Brugge, considerato un profilo giovane e promettente per il centrocampo.

