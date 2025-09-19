Quote Milan passaggio turno Coppa Italia
Archiviata la pratica Bari nel primo turno, si resta a San Siro e si accoglie un'altra squadra pugliese. Il Milan affronterà nel secondo turno di Coppa Italia il Lecce, che ha esordito nella competizione superando la Juve Stabia. Siamo solo a settembre e siamo già al secondo confronto con i salentini. Quello del 29 agosto ha sancito il primo successo dei rossoneri in questa Serie A.
Fuori dalle coppe europee, il Milan darà maggior valore alla Coppa Italia, competizione che i rossoneri non vincono addirittura dal 2003. Da allora solo cocenti delusioni, con tre finali perse, l'ultima delle quali solamente a maggio contro il Bologna. Rossoneri che partono favoriti in questa sfida per vari fattori: una maggiore qualità della rosa a disposizione, il fattore campo, il peso specifico che le due squadre danno alla competizione. Anche i precedenti sorridono ai rossoneri, che nella loro storia hanno perso solo 2 volte contro i salentini e una sola in casa, nell'ormai lontano 1997. Gli ultimi quattro confronti sono stati a senso unico e in tre di essi il Milan ha mantenuto la porta inviolata.
Quote Lecce passaggio turno Coppa Italia
Non mancano tuttavia le sorprese in questa competizione. La più recente quella dell'ultima edizione che ha visto l'Empoli spingersi fino alle semifinali. Che il Lecce possa emulare i toscani. Solo una volta nelle ultime 20 edizioni la squadra ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Dall'altra parte la squadra di Eusebio Di Francesco ha il vantaggio di non aver nulla da perdere e un Francesco Camarda che avrà la possibilità di farsi valere in quello che è stato il suo stadio ed è destinato a diventarlo negli anni a venire.
