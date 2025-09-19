Quote Milan passaggio turno Coppa Italia

vedi letture

Archiviata la pratica Bari nel primo turno, si resta a San Siro e si accoglie un'altra squadra pugliese. Il Milan affronterà nel secondo turno di Coppa Italia il Lecce, che ha esordito nella competizione superando la Juve Stabia. Siamo solo a settembre e siamo già al secondo confronto con i salentini. Quello del 29 agosto ha sancito il primo successo dei rossoneri in questa Serie A.

Quote Milan passaggio turno Coppa Italia

Fuori dalle coppe europee, il Milan darà maggior valore alla Coppa Italia, competizione che i rossoneri non vincono addirittura dal 2003. Da allora solo cocenti delusioni, con tre finali perse, l'ultima delle quali solamente a maggio contro il Bologna. Rossoneri che partono favoriti in questa sfida per vari fattori: una maggiore qualità della rosa a disposizione, il fattore campo, il peso specifico che le due squadre danno alla competizione. Anche i precedenti sorridono ai rossoneri, che nella loro storia hanno perso solo 2 volte contro i salentini e una sola in casa, nell'ormai lontano 1997. Gli ultimi quattro confronti sono stati a senso unico e in tre di essi il Milan ha mantenuto la porta inviolata.

Passaggio turno MILAN Coppa Italia 1.15 info - info - info - info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Lecce passaggio turno Coppa Italia

Non mancano tuttavia le sorprese in questa competizione. La più recente quella dell'ultima edizione che ha visto l'Empoli spingersi fino alle semifinali. Che il Lecce possa emulare i toscani. Solo una volta nelle ultime 20 edizioni la squadra ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Dall'altra parte la squadra di Eusebio Di Francesco ha il vantaggio di non aver nulla da perdere e un Francesco Camarda che avrà la possibilità di farsi valere in quello che è stato il suo stadio ed è destinato a diventarlo negli anni a venire.

Passaggio turno LECCE Coppa Italia - info 5.25 info - info - info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan