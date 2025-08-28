Quote calciomercato Ramos-Milan, la pista del portoghese: suggestione più che trattativa
Ultimi concitati giorni di mercato. Il mercato del Milan non ha soddisfatto praticamente nessun tifoso rossonero, che invoca il nome che possa far fare il salto di qualità, soprattutto in avanti e soprattutto dopo la prova incolore, l'ennesima, di Santi Gimenez.
All’inizio di agosto era circolato il nome di Gonçalo Ramos come possibile rinforzo per l’attacco del Milan. Da allora il mercato dei rossoneri ha seguito altre strade. L’operazione Boniface, arrivata a un passo dalla chiusura, è naufragata all’ultimo, mentre non si sono concretizzate nemmeno le trattative per Conrad Harder. Ora, a pochi giorni dalla fine del mercato, la dirigenza milanista ha imboccato con decisione un’altra pista: quella di Christopher Nkunku. I colloqui con il Chelsea sono andati a buon fine: la dirigenza rossonera ha raggiunto proprio oggi un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dopo due anni per 37 milioni di euro più 5 bonus.
Calciomercato Ramos, le ultime notizie
Sembrava destinato a lasciare Parigi quanto prima, eppure il portoghese col gol al 94' contro il Tottenham ha permesso al Paris Saint-Germain di andare ai rigori e vincere la Supercoppa UEFA. Proprio al termine della partita, intervistato dai giornalisti francesi, ha smentito un possibile addio, tuttavia il reparto d'attacco del PSG sembra pieno e potrebbe esserci per lui sempre meno spazio. A bussare alla porta dei campioni d'Europa sono stati diversi club, tra cui il Newcastle. Alla luce di questi sviluppi, l’opzione Gonçalo Ramos al Milan resta sullo sfondo e appare oggi altamente improbabile. Il club rossonero ha già spostato le proprie energie su altri profili. Rimangono attive però le quotazioni dei bookmakers per Ramos-Milan.
