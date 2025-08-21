Quote calciomercato Castro-Milan: occhio alle opportunità che arrivano dalla Serie A
Milan che sta concentrando tutti gli sforzi di mercato sulla punta centrale. Fin qui la squadra è riuscita a sistemare tutti i reparti, dando priorità al centrocampo per poi puntellare corsie laterali di difesa e il centrale. Ora serve un 9 e le trattative sono frenetiche,
Di fatto l'unico esponente della categoria attaccanti è proprio Gimenez e sarà lui a reggere il peso dell'attacco contro la Cremonese. Ma urge stringere i tempi e il Milan sta sfogliando la margherita: da tempo si pensa a Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic e si fa spazio anche Artem Dovbyk. Ma attenzione agli esuberi dalla Premier League, come Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea. E a possibili nomi a sorpresa, come Santiago Castro.
Calciomercato Castro, le ultime notizie
Con l'arrivo di Ciro Immobile, il Bologna si ritrova con tre punte centrali. E una potrebbe essere di troppo. L'argentino ha giocato titolare le prime due amichevoli, mentre ha raccolto solamente 43' nelle successive tre partite. Di fatto uno fra lui e l'olandese Dallinga potrebbe cercare spazio altrove e tra i due Castro ha più mercato, oltre che un valore maggiore. In passato il suo nome è stato accostato all'Inter, che però oggi nel reparto attaccanti è a posto. Ha solo 20 anni e un gran potenziale, può essere un grande affare per chi lo compra. Nell'ultima stagione è arrivato in doppia cifra, contando tutte le competizioni: 10 reti in 46 partite.
