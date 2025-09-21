Quote vincente del quarto Coppa Italia Milan

vedi letture

Era dalla stagione 2019/20 che il Milan non affrontava una stagione senza le coppe europee. Pertanto, mai come questa volta la Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri. Un trofeo che manca addirittura dal 2003 e che nei successivi 22 anni ha visto il Diavolo perdere tre finali, l'ultima delle quali lo scorso maggio contro il Bologna. Dall'altra parte con Massimiliano Allegri il Milan si è assicurato il tecnico più vincente di sempre di questa competizione: l'allenatore livornese ha alzato al cielo il trofeo in cinque occasioni, 4 delle quali vinte consecutivamente. E quindi caccia alla coppa nazionale

Quote Milan vincente quarto Coppa Italia

A seguito dell'ottavo posto in classifica, il Milan ha iniziato già ad agosto a giocare in Coppa Italia. Superato il Bari, per i rossoneri ora c'è il Lecce di Eusebio Di Francesco. In caso di successo salirà il coefficiente di difficoltà con i rossoneri che andranno a sfidare la Lazio all'Olimpico ed eventualmente ai quarti di finale il Bologna, se ci atteniamo ai favori del pronostico. Quante possibilità ha il Milan di avere la meglio di questo spicchio di tabellone? Una discriminante non da poco da tenere in considerazione è che il Milan giocherà entrambe le partite in trasferta.

Quote MILAN vincente quarto Coppa Italia - info - info 2.50 info - info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.050 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Vincente quarto Coppa Italia Bologna

I campioni in carica del Bologna sono stati inseriti nel tabellone principale come teste di serie numero 1 e sulla carta doveva essere il posizionamento più favorevole, non fosse che potenzialmente ai quarti di finale arriverà il Milan. Partita che nel caso si dovesse disputare si giocherà al Dall'Ara e che vedrebbe i rossoneri assetati di vendetta dopo la grande delusione dello scorso maggio. Bologna che a differenza dei rossoneri è impegnato anche sul fronte europeo, con la Coppa Italia che cade tra una gara di campionato e una di Europa League. Riuscirà la squadra di Vincenzo Italiano a gestire tutti questi impegni? Prima di un'eventuale sfida contro il Milan (o Lazio o Lecce) ci sarà da sfidare una fra Parma o Spezia ai sedicesimi di finale. Attenzione all'eventuale derby contro i ducali.

Quote BOLOGNA vincente quarto Coppa Italia - info 3.00 info - info - info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente quarto Coppa Italia Lazio

Lazio che ha una buona ascendenza con questa competizione, basti pensar che dall'avvento di Claudio Lotito alla presidenza i biancocelesti hanno sollevato il trofeo per tre volte e sono arrivati in finale in altre due. Come il Milan, anche la squadra di Maurizio Sarri ha il grande vantaggio di non giocare le coppe europee, pertanto il peso specifico della Coppa Italia aumenta esponenzialmente. Il vantaggio rispetto ai rossoneri è lo status di testa di serie che gli permette di giocare l'eventuale scontro diretto in casa. Ai quarti di finale lo scenario più plausibile è invece una trasferta a Bologna, il che complicherebbe le cose vedendo gli ultimi precedenti al Dall'Ara. Di certo la collocazione nel tabellone non è stata delle più favorevoli.

Quote LAZIO vincente quarto Coppa Italia 3.50 info - info - info - info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Milan vincente Coppa Italia

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse