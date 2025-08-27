Quote calciomercato Dovbyk-Milan: e se l'ucraino fosse il nome dell'ultim'ora?

Aspettando Conrad Harder, il Milan potrebbe non aver chiuso qui il suo mercato. La sconfitta casalinga contro la Cremonese ha insinuato il dubbio che questa squadra abbia bisogno di ulteriori rinforzi. E se è vero che il 20enne dello Sporting CP è in arrivo, non è da escludere che il reparto offensivo, che ha perso Morata, Abraham, Jovic e Okafor, abbracci un'altra punta, magari più esperta

Anche perché a oggi l'unico esponente della categoria è Santi Gimenez, ancora non al top della condizione. Il messicano è reduce dalla Gold Cup giocata in estate con la sua nazionale. Perso Rasmus Hojlund e con Dusan Vlahovic sempre più chimera, attenzione alle sorprese come Artem Dovbyk.

Calciomercato Dovbyk, le ultime notizie

“È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai" così si è espresso il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sull'ucraino. I fatti però dicono che i giallorossi hanno preso Evan Ferguson e che contro il Bologna ha giocato l'irlandese, con Dovbyk a giocare solamente l'ultimo quarto d'ora.

La volontà del giocatore è quella di giocare in Spagna ma al momento non vi sono soluzioni di suo gradimento. E Dovbyk, per caratteristiche, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Il giocatore pesa a bilancio della Roma ancora per oltre 28 milioni. Cifra alta ma non è da escludere anche un'altra soluzione, come quella del prestito con diritto di riscatto.

