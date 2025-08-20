Quote calciomercato Jackson-Milan: ennesimo rinforzo dal Chelsea in vista?
Preso il dodicesimo (Pietro Terracciano), gli esterni (Athekame ed Estupinan), il centrale di difesa (De Winter) e i centrocampisti (Ricci, Modric e Jashari), è tempo per il Milan di concentrare tutte le sue attenzioni al reparto offensivo. Lo aveva già detto Igli Tare alla presentazione di giugno, che un numero 9 in grado di fare concorrenza a Santi Gimenez sarebbe stato un obiettivo concreto. A maggior ragione ora che Okafor è andato al Leeds e Rafa Leao si è fatto male e salterà la partita contro la Cremonese.
Di fatto l'unico esponente della categoria attaccanti è proprio Gimenez e sarà lui a reggere il peso dell'attacco contro la Cremonese. Ma urge stringere i tempi e il Milan sta sfogliando la margherita: da tempo si pensa a Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic e si fa spazio anche Artem Dovbyk. Ma attenzione agli esuberi dalla Premier League, su tutti Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea.
Calciomercato Jackson, le ultime notizie
Da qualche giorno circola la notizia in Inghilterra che vede l'attaccante senegalese aver chiesto al Chelsea la cessione, ottenendo l'ok da parte del club londinese. Il giocatore non è stato convocato per le due amichevoli che la squadra ha giocato, fra cui quella col Milan, mentre l'esordio in campionato contro il Crystal Palace lo ha visto squalificato. Maresca ha ammesso che, anche se disponibile, non l'avrebbe fatto giocare: "La finestra mercato è aperta, può andarsene e vedremo". Il Milan ha fatto molti affari col Chelsea, basti pensare ai più recenti Pulisic, Loftus-Cheek e Tomori, e potrebbe pensare anche a lui. Ma attenzione al Newcastle, che potrebbe perdere Alexander Isak e affidarsi proprio a Jackson.
