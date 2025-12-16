Quote Milan vincente Supercoppa Italiana, le scommesse sui rossoneri

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan mette un attimo da parte il campionato e si avvia in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana. I rossoneri sono i detentori del trofeo, dopo l'esaltante doppia impresa contro Juventus e Inter, coincise con l'avvento di Sergio Conceiçao. I rossoneri si sono qualificati al torneo in qualità di finalisti della Coppa Italia e come da regolamento sfideranno in semifinale i campioni d'Italia in carica del Napoli. Inter e Bologna sono le altre due partecipanti. Resterà il trofeo nelle mani del Diavolo? La storia di questa stagione ci sta insegnando come il Milan negli scontri diretti sia sempre sul pezzo.

Comparazione quote Supercoppa Milan 4.00 info 3.75 info 3.75 info 3.75 info

Quote Supercoppa Italiana Milan, i rossoneri vogliono confermarsi

In un anno senza coppe europee, inevitabilmente le risorse fisiche e mentali andranno, oltre che sul campionato, sulle coppe nazionali. E con la Coppa Italia sfumata già agli ottavi di finale, a maggior ragione acquisisce importanza la Supercoppa. Vincere non solo permetterebbe al Milan di ripetersi ma anche di diventare la squadra più titolata della competizione. Al momento sono 8 le supercoppe vinte, al pari dell'Inter. Davanti c'è la Juventus a quota 9.

Quote Milan vincente Supercoppa Italiana 3.75 info 4.00 info 4.00 info 3.70 info

Quote vincente Supercoppa Italiana, il punto sulle altre

Stando alle lavagne degli operatori, l'Inter è la favorita per la vittoria finale. La squadra di Cristian Chivu del resto si presenta al torneo da capolista della Serie A. Scavalcando oltre al Milan anche il Napoli, sconfitto a Udine. La squadra di Antonio Conte è vista come outsider delle due milanesi per la vittoria finale. Bookmakers concordi nel definire il Bologna la squadra con meno probabilità di successo. Ma occhio alla squadra di Vincenzo Italiano, che lo scorso maggio ha vinto la Coppa Italia rompendo un digiuno in fatto di trofei lungo 51 anni.

