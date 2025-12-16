Quote Milan passaggio turno Supercoppa Italiana
Messo in stand-by il campionato, con la partita contro il Como che verrà recuperata il 15 gennaio, il Milan si concentra sulla Supercoppa Italiana. Trofeo da difendere e dove i rossoneri nella scorsa stagione hanno trovato l'unica vera gioia. Il Diavolo si è qualificato al torneo in qualità di finalista della Coppa Italia e giovedì 18 dicembre alle ore 20 sfiderà il Napoli vincitore della Serie A.
Quote Milan passaggio turno Supercoppa Italiana
In un anno senza coppe europee, inevitabilmente le risorse fisiche e mentali andranno, oltre che sul campionato, sulle coppe nazionali. E con la Coppa Italia sfumata già agli ottavi di finale, a maggior ragione acquisisce importanza la Supercoppa. Vincere non solo permetterebbe al Milan di ripetersi ma anche di diventare la squadra più titolata della competizione. Al momento sono 8 le supercoppe vinte, al pari dell'Inter. Davanti c'è la Juventus a quota 9. Prima c'è da vincere la semifinale e il Napoli di Antonio Conte è stato già sconfitto in campionato, con un 2-1 in una partita che ha avuto contorni epici, col Diavolo a resistere in 10 contro 11 per oltre 30 minuti.
|2.00
|info
|1.90
|info
|1.85
|info
|1.85
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
|info
Quote Napoli passaggio turno Supercoppa Italiana
Anche per il Napoli la Supercoppa italiana rappresenta un obiettivo di grande importanza. A maggior ragione dopo l'ultimo complicato periodo, fra infortuni e risultati negativi. La sconfitta di Udine, soprattutto per come è maturata, preoccupa Antonio Conte che si aspetta una immediata risposta. E battere il Milan a Riad sarebbe un'importante medicina. Partenopei che hanno vinto per due volte il trofeo, nel 1990 e nel 2014. L'ultimo conquistato, a Doha, fu contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.
|1.85
|info
|1.95
|info
|1.85
|info
|1.85
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati