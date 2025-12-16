Quote Milan passaggio turno Supercoppa Italiana

Messo in stand-by il campionato, con la partita contro il Como che verrà recuperata il 15 gennaio, il Milan si concentra sulla Supercoppa Italiana. Trofeo da difendere e dove i rossoneri nella scorsa stagione hanno trovato l'unica vera gioia. Il Diavolo si è qualificato al torneo in qualità di finalista della Coppa Italia e giovedì 18 dicembre alle ore 20 sfiderà il Napoli vincitore della Serie A.

Quote Milan passaggio turno Supercoppa Italiana

In un anno senza coppe europee, inevitabilmente le risorse fisiche e mentali andranno, oltre che sul campionato, sulle coppe nazionali. E con la Coppa Italia sfumata già agli ottavi di finale, a maggior ragione acquisisce importanza la Supercoppa. Vincere non solo permetterebbe al Milan di ripetersi ma anche di diventare la squadra più titolata della competizione. Al momento sono 8 le supercoppe vinte, al pari dell'Inter. Davanti c'è la Juventus a quota 9. Prima c'è da vincere la semifinale e il Napoli di Antonio Conte è stato già sconfitto in campionato, con un 2-1 in una partita che ha avuto contorni epici, col Diavolo a resistere in 10 contro 11 per oltre 30 minuti.

Passaggio turno MILAN Supercoppa 2.00 info 1.90 info 1.85 info 1.85 info

Quote Napoli passaggio turno Supercoppa Italiana

Anche per il Napoli la Supercoppa italiana rappresenta un obiettivo di grande importanza. A maggior ragione dopo l'ultimo complicato periodo, fra infortuni e risultati negativi. La sconfitta di Udine, soprattutto per come è maturata, preoccupa Antonio Conte che si aspetta una immediata risposta. E battere il Milan a Riad sarebbe un'importante medicina. Partenopei che hanno vinto per due volte il trofeo, nel 1990 e nel 2014. L'ultimo conquistato, a Doha, fu contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

Passaggio turno NAPOLI Supercoppa 1.85 info 1.95 info 1.85 info 1.85 info

