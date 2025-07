Prossima squadra Tomori: il Milan farà cassa col centrale?

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto in difesa. Dopo la partenza di Theo Hernandez, volato in Arabia Saudita all’Al-Hilal, oggi è sbarcato in Italia Pervis Estupinan, terzino sinistro prelevato per circa 20 milioni di euro dal Brighton. Nonostante l’arrivo dell’ecuadoregno, il mercato rossonero potrebbe non essere ancora chiuso. In cima alla lista dei desideri della dirigenza c’è infatti Giovanni Leoni, promettente centrale classe 2006 di proprietà del Parma.

Per affondare il colpo, però, sarà necessario fare spazio e cedere almeno un difensore. Dopo i numerosi rifiuti di trasferimento da parte di Malick Thiaw, l’indiziato principale a lasciare Milanello potrebbe essere Fikayo Tomori. Al momento non risultano trattative concrete, ma i bookmaker si sono già portati avanti pubblicando le prime quote trasferimento Tomori.

Calciomercato Tomori, le ultime notizie

Fikayo Tomori era già stato vicino a lasciare il Milan lo scorso gennaio, con contatti avviati sia con la Juventus che con il Tottenham. Al momento però, non si registrano trattative concrete e le voci sul suo futuro restano perlopiù ipotesi di mercato. A conferma della sua centralità nel progetto attuale il nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, lo ha schierato titolare nella prima amichevole estiva, persa 1-0 contro l’Arsenal. Il mercato è ancora lungo e per eventuali sviluppi sul futuro del difensore inglese, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

