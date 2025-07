Prossima squadra Maignan: Allegri e Tare lo convinceranno a rimanere?

vedi letture

Lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan. In attesa che il mercato completi la rosa con gli innesti necessari, oltre a Modric e Ricci, Massimiliano Allegri sa di poter contare su Leao — già contattato per ribadirgli la sua centralità nel progetto — e molto probabilmente anche su Mike Maignan.

Il portiere francese, reduce da una stagione complicata tra prestazioni altalenanti, errori e le consuete parate decisive, sembrava destinato a lasciare il Milan. Il rinnovo, praticamente definito, è stato improvvisamente messo in stand-by, alimentando le voci di un possibile trasferimento al Chelsea. L’accordo tra i due club, però, non è mai stato trovato, nonostante Maignan fosse favorevole a un'esperienza in Premier League. In questo articolo troverai le quote aggiornate per il cambio squadra Maignan, con Snai unico operatore al momento ad inserire questo pronostico.

Confronto quote Maignan cambia squadra SI 2.00 info - info - info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito info fino a 600 euro, con 100€ senza deposito info fino a 75 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cessione Maignan, le ultime notizie

"Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione". Queste le parole di Tare sul portiere francese qualche giorno fa. Nonostante ciò, la stagione inizierà in una situazione "anomala": Maignan entra infatti nell'ultimo anno di contratto, e al momento non sembrano esserci le condizioni per un prolungamento. Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu, il diktat del club rossonero è chiaro e tassativo — mai più perdere a zero giocatori chiave. Per questo, se da un lato la permanenza di Maignan rappresenta una scelta naturale e auspicabile, dall’altro la sua posizione contrattuale impone una riflessione strategica: rinnovare o cedere, senza zone grigie.

Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Milan vincente Serie A

- Quote Milan vincente Coppa Italia

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse