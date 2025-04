Quote prossimo allenatore Milan, tutti i candidati per la panchina rossonera

Mentre il club rossonero continua a riflettere sul nome del prossimo direttore sportivo, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è già proiettata su un’altra scelta cruciale: quella dell’allenatore. I bookmakers hanno già elaborato le loro quote e, sebbene nulla sia ancora deciso, alcuni nomi sembrano prendere corpo con maggiore forza rispetto ad altri.



Quote Allegri prossimo allenatore Milan 3.00



Quote nuovo allenatore Milan, Allegri in pole

Secondo le quote Snai, Massimiliano Allegri è il candidato numero uno per guidare il Milan nella prossima stagione. L’ex tecnico rossonero, attualmente senza squadra dopo l’addio alla Juventus, gode di grande stima da parte di una fetta importante della dirigenza. Il ritorno a Milano, dove ha già vinto uno Scudetto, appare oggi come l’ipotesi più concreta secondo i bookmakers.



Quote prossimo allenatore Milan, e se fosse De Zerbi?

A pari merito con Allegri nelle quote Snai, c’è anche Roberto De Zerbi. Il tecnico ex Sassuolo e attualmente al Marsiglia, rappresenta una scelta più moderna e ambiziosa, capace di portare un calcio offensivo e propositivo. De Zerbi è uno dei profili più chiacchierati in chiave Milan.



Quote De Zerbi prossimo allenatore Milan - info 3.00

Prossimo allenatore Milan quote, tentazione Antonio Conte

Appena dietro i due favoriti troviamo Antonio Conte. Il tecnico salentino è al momento impegnato al Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo a fine stagione. Il suo profilo, vincente e carismatico, non dispiacerebbe a tifosi e ambiente rossonero.

Quote Conte nuovo allenatore Milan 4.50

Quote prossimo allenatore Milan, gli outsider

Fuori dal podio dei favoriti, non mancano le suggestioni più o meno realizzabili. Snai quota a 7.50 sia Cesc Fabregas, una scelta che punterebbe sull’effetto sorpresa, sia Maurizio Sarri, nome che tornerebbe di moda in caso di approdo di D’Amico come nuovo ds. Più nostalgiche e affascinanti, ma estremamente improbabili, le ipotesi di un ritorno di Carlo Ancelotti (quota 25) o addirittura l’arrivo di Pep Guardiola, anch’egli a 25. Suggestioni che fanno sognare, ma che al momento restano tali.



