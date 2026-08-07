Quote prossima squadra Fofana, il francese è sacrificabile ma quale sarà la destinazione?

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I bookmakers preparano le quote per la possibile cessione del centrocampista, non ritenuto un giocatore incedibile dal club.

Pur essendo impegnato nella tournée in Australia e Asia col Milan, Youssuf Fofana può lasciare i rossoneri. Il centrocampista francese intanto è testato da Ruben Amorim, ma il passaggio al 3-4-2-1 toglie un interprete a centrocampo e il reparto è da sfoltire. E l'ex Monaco, per età e qualità, è fra i principali indiziati per fare cassa.

Al momento poco si muove, ma è nelle ultime due settimane di mercato che la situazione potrebbe sbloccarsi, quindi antenne dritte. Trovi di seguito le quote Fofana cambia squadra.

Quote FOFANA cambia squadra: Sì 2.00 info 2.00 info 2.00 info 2.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Calciomercato Fofana, le ultime notizie

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2028 e non ci sono segnali per il rinnovo. Venderlo ora permetterebbe al Milan di avere condizioni economiche ancora vantaggiose, evitando di trovarsi un giocatore in scadenza e di conseguenza senza potere contrattuale. Pagato 20 milioni e con due anni di ammortamento alle spalle, può garantire una buona plusvalenza anche se sul suo fronte si sta muovendo poco. Rumors, più che altro, ma niente di concreto.

Turchia, Francia, Inghilterra: le possibili destinazioni di Fofana

A oggi non risultano offerte ufficiali per il francese, solo sondaggi: dalla Ligue 1, ad esempio. Un pensiero ce lo fa il Besiktas di Vincenzo Italiano. Che prima però di procedere deve sfoltire il parco stranieri, essendoci una limitazione nei tesseramenti di giocatori non turchi. E poi occhio alla Premier League, dove club di media fascia potrebbero pensare a lui per il centrocampo. La valutazione? Il Milan punta a ottenere 20/25 milioni.

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