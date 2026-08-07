Quote prossima squadra Fofana, il francese è sacrificabile ma quale sarà la destinazione?
Pur essendo impegnato nella tournée in Australia e Asia col Milan, Youssuf Fofana può lasciare i rossoneri. Il centrocampista francese intanto è testato da Ruben Amorim, ma il passaggio al 3-4-2-1 toglie un interprete a centrocampo e il reparto è da sfoltire. E l'ex Monaco, per età e qualità, è fra i principali indiziati per fare cassa.
Al momento poco si muove, ma è nelle ultime due settimane di mercato che la situazione potrebbe sbloccarsi, quindi antenne dritte. Trovi di seguito le quote Fofana cambia squadra.
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito
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Calciomercato Fofana, le ultime notizie
Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2028 e non ci sono segnali per il rinnovo. Venderlo ora permetterebbe al Milan di avere condizioni economiche ancora vantaggiose, evitando di trovarsi un giocatore in scadenza e di conseguenza senza potere contrattuale. Pagato 20 milioni e con due anni di ammortamento alle spalle, può garantire una buona plusvalenza anche se sul suo fronte si sta muovendo poco. Rumors, più che altro, ma niente di concreto.
Turchia, Francia, Inghilterra: le possibili destinazioni di Fofana
A oggi non risultano offerte ufficiali per il francese, solo sondaggi: dalla Ligue 1, ad esempio. Un pensiero ce lo fa il Besiktas di Vincenzo Italiano. Che prima però di procedere deve sfoltire il parco stranieri, essendoci una limitazione nei tesseramenti di giocatori non turchi. E poi occhio alla Premier League, dove club di media fascia potrebbero pensare a lui per il centrocampo. La valutazione? Il Milan punta a ottenere 20/25 milioni.
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