Primo Piano C'è chi è preoccupato per i gol di Goncalo Ramos. Eppure col Lecce ne ha segnati tre

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Goncalo Ramos ha segnato un solo gol fino a ora, quello contro il Venezia a San Siro alla seconda giornata, ma contro il Lecce...

Chiarisco subito: non esiste proprio un problema, non esiste proprio una questione Goncalo Ramos. Certo, chi ha perplessità non è impazzito, perché ognuna di esse è suffragata da numeri, da precedenti e da possibili preoccupazioni per quello che è stato investito e per quello che potrebbe non arrivare: nessuno mette in dubbio che un gol in sei partite giocate per un attaccante titolare che ha giocato praticamente tutti i minuti e che è costato 74 milioni di euro sia decisamente poco. Io, però, non vedo assolutamente questo come un problema: non mi preoccupa questa statistica di Goncalo Ramos, perché ci sono tante indicazioni positive che fanno stare tranquilli anche per il prossimo futuro.

Tra queste, ci sono i kilometri percorsi: Goncalo Ramos è il calciatore del Milan che ne ha contati di più (57,3), davanti a Pavlovic (54,9) e a De Winter (50,6). In generale, il portoghese è all'ottavo posto in Serie A per kilometri percorsi, il primo in assoluto tra gli attaccanti.

I GOL DI GONCALO RAMOS

Goncalo Ramos ha segnato un solo gol fino a ora, quello contro il Venezia a San Siro alla seconda giornata. Poi è rimasto a secco in tutte le altre partite. Però, se devo considerare le partite migliori che il Milan ha giocato, quelle in cui Amorim ha messo anche una formazione un po' più adeguata, quelle in cui anche lo stesso mister si è reso conto di aver fatto degli errori nelle partite precedenti e quindi le ha preparate sistemando un po' le cose per rendere la squadra più adeguata, Goncalo Ramos ha fatto tutt'altra prestazione. È vero che non ha segnato, ma invito a vedere i gol di Milan-Lecce ed è molto evidente notare come siano arrivati tutti e tre grazie a Goncalo Ramos.

Il gol di Pulisic (e di Goncalo Ramos)

Il primo gol di Pulisic: c'è un lancio lungo di Pavlovic che scavalca la linea di difesa e Pulisic fa un controllo superbo e mette in porta il pallone a tu per tu con Falcone. Però, perché Pulisic riesce a fare quel movimento andando in uno contro uno con Siebert? Perché Goncalo Ramos ha svuotato l'area di rigore portando via l'altro difensore centrale, in questo caso Gaspar, lasciando lo spazio per l'inserimento del trequartista. Goncalo Ramos va incontro e il trequartista si inserisce. Così è nato il primo gol.

Il gol di Rabiot (e di Goncalo Ramos)

Il secondo gol porta la firma di Goncalo Ramos anche nei fatti, perché è assist, un no-look veramente di grande livello tecnico. Però se ci fate caso, oltre all'azione in generale che è veramente molto ben preparata e molto ben studiata dal Milan (non è casuale), che cosa succede? C'è Gila che dà il pallone per Pulisic, tacco per Rabiot... C'è Goncalo Ramos in area di rigore, lui si fa trovare pronto e ha i due difensori centrali addosso, Siebert e Gaspar. Rabiot gli dà il pallone; Ramos è in quella posizione e, considerando che è un attaccante, considerando che gli manca il gol e considerando che anche da quella posizione poteva tirare, decide di passarla. Ma da subito: non fa altri pensieri. Il suo è un passaggio di prima intenzione no-look per Rabiot, che si trova solissimo ancora una volta davanti a Falcone, perché i difensori del Lecce si sono preoccupati di Goncalo Ramos lasciando libero lo spazio per l'inserimento, ancora una volta, del trequartista.

Il gol di Diego Moreira (e di Goncalo Ramos)

Nel terzo gol succede una cosa simile: lancio lungo di Maignan, Goncalo Ramos va a contendere il pallone di forza e di voglia — nonostante il risultato tranquillo — a Gaspar, quindi si porta via il difensore a 30 metri dalla porta. La palla resta lì e Moreira, ancora una volta il trequartista, si trova in uno contro uno con i difensori del Lecce, li salta e segna.

GONCALO RAMOS: SI STIA TRANQUILLI

Quindi nel tabellino marcatori di Milan-Lecce non figura il nome di Goncalo Ramos, ma è evidente che in tutti e tre i gol del Milan ci sia il suo zampino chiaro e incisivo. Io, quando un giocatore fa tutti questi movimenti, quando un giocatore corre 11,7 km a partita, quando un attaccante è il colui che percorre più kilometri della rosa ed è comunque lucido nell'esaudire le richieste dell'allenatore, sono sempre tranquillo anche per il prossimo futuro.