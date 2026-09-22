Diego Moreira va di fretta: già tre gol segnati, ora vuole diventare un titolare del Milan

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Dopo i tre gol segnati in questo inizio di stagione, ora Diego Moreira punta a diventare un titolare del Milan di Amorim

Diego Moreira, pagato 50 milioni di euro più bonus per prenderlo a titolo definitivo dallo Strasburgo, è stato il secondo colpo di mercato più caro dell'ultimo mercato estivo del Milan dopo Gonçalo Ramos. E lui ha risposto alla fiducia e ai tanti milioni spesi dal club di via Aldo Rossi con tre gol segnati nelle prime cinque giornate di campionato. Un bel bottino per uno che non è mai stato un goleador, ma ora il suo obiettivo è quello di diventare presto un titolare del Diavolo.

DOPO I TRE GOL ORA VUOLE DIVENTARE UN TITOLARE DEL MILAN

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che finora le reti le ha segnate tutte partendo dalla panchina. L'unica volta che Diego Moreira è partito dal primo minuto è stata contro la Juventus, senza dubbio la sua peggior prestazione in questo avvio di stagione. In molti chiedono la sua titolarità, ma lui è tranquillo come ha spiegato dopo il Lecce: "Non sta a me decidere, perché se potessi deciderei di partire sempre titolare... Dipende dall’allenatore, è lui che decide quello che pensa essere l’undici migliore. Vedremo se dopo la sosta potrò tornare titolare, ma per ora va bene così". Ovviamente l'ultima parola spetta a Ruben Amorim, il quale, oltre al quando, dovrà anche capire dove schierare in campo il belga.

DIEGO MOREIRA ALTERNATIVA A CHUKWUEZE? IL PENSIERO DI AMORIM

Non è un mistero che il tecnico portoghese lo veda in alternativa a Samuel Chukwueze: non è infatti un caso che Diego Moreira ha giocato l'unica gara dal primo minuto a destra proprio al posto del nigeriano. In questo momento, Amorim non sembra intenzionato a schierarli insieme, uno a destra e uno a sinistra, magari più avanti potrà succedere in alcune partite, ma ad oggi il Milan non è ancora pronto per sopportare entrambi. Più facile vederli tutti e due in campo a partita in corso in caso di necessità (per sbloccare il risultato o rimontare uno svantaggio). In questa sosta, il belga sarà impegnato in nazionale, poi al ritorno a Milanello farà di tutto per convincere il suo allenatore a schierarlo finalmente titolare.