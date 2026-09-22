Orlando: "Il Milan si è visto quanto è cambiato con Pulisic. Anche Ramos ha giocato meglio"
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Massimo Orlando ha commentato la prestazione del Milan di ieri sera contro il Lecce
Intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando ha detto la sua sui più importanti temi dell'ultimo weekend di Serie A, dando anche un commento personale sul Milan di Ruben Amorim, che ha vinto e convinto contro il Lecce.
Vede dei passi avanti da Juve e Milan?
"Il Milan si è visto quanto è cambiato con Pulisic, che porta tanta qualità e vivacità e pericolosità che mancava prima. Ha giocato meglio Ramos anche. Se fa le cose giuste, anche il Milan si gioca la Champions. Ho visto qualche passo in avanti, come anche della Juve, ma serve continuità. E quell'equilibrio che ancora manca".
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