Primo Piano Amorim cambia il Milan: difesa a quattro, Chukwueze liberato e una lezione imparata a Manchester

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Rispetto alle prime 5 partite Amorim ha contro il Lecce deciso di sperimentare ancora, ma in bene questa volta, forte della lezione imparata a Manchester

La vittoria di ieri contro il Lecce non ha portato soltanto tre punti alla classifica del Milan, ma anche una novità tattica importante, oltre che interessante. Per la prima volta il Milan di Amorim si è disposto stabilmente con la difesa a quattro, trasformandosi in un 4-4-2 senza palla e in un 4-2-3-1 in fase di possesso. Una scelta che sembra raccontare anche un'evoluzione dell'allenatore portoghese, disposto a modificare alcuni aspetti e principi del suo calcio per adattarsi meglio ai giocatori a disposizione, a differenza di quanto invece fatto in passato.

LA LEZIONE DI MANCHESTER PER UN MILAN MENO RIGIDO

Nel post partita di ieri Ruben Amorim lo ha spiegato chiaramente: "Ho imparato a Manchester che non posso fare sempre le stesse cose ed aspettarmi risultati diversi". Una frase che pesa, anche perché sintetizza forse la principale differenza rispetto all'immagine del tecnico rigidamente legato al 3-4-2-1.

A San Siro il Milan ha invece mostrato maggiore elestacitià contro il Lecce. Gila ed Estupinan hanno lavorato da terzini, Modric e Rabiot hanno dato equilibrio centralmente, mentre Pulisic ha potuto muoversi tra le linee alle spalle di Ramos. Il risultato è stato il possesso meno prevedibile (seppur lento nel primo tempo) e una distribuzione migliore degli spazi offensivi.

CHUKWUEZE FINALMENTE LIBERO: IL VERO VANTAGGIO DELLA DIFESA A QUATTRO

Il principale benficiario di questo cambiamento può essere Samuel Chukwueze. Sempre ieri Koni De Winter in conferenza stampa ha svelato la motivazione dietro il passaggio alla difesa a 4: "Abbiamo inziato a 4 per rendere Chukwu un pò più offensivo". Qui sta forse il punto più interessante della questione. Da esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 il nigeriano deve pensare continuamente alla coperture e alle corse indietro, e quindi alle preventive, cose che non risultano naturali ad uno con la indole offensiva. Con un terzino alle spalle, invece, Chukwueze può ricevere più alto, affrontare l'uomo e concentrare energie su quello che gli sta riuscendo discretamente in questo inizio di stagione, l'uno contro uno.

Questo non significa che Amorim abbia rinnegato il proprio calcio, che ricordiamo basarsi su principi e non su moduli. Al contrario: sta cercando il sistema migliore per far emergere la qualità dei singoli senza perdere equilibrio. E dopo settimane di esperimenti, il Milan visto contro il Lecce potrebbe aver indicato una strada nuova, forse la più adatta a questa rosa.