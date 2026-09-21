Moreira alla Rai: "Perché non gioco titolare? Non lo so". E poi scherza: "Non voglio problemi con Amorim"

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Diego Moreira, esterno rossonero, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce, sfida giocata ieri.

Diego Moreira, esterno rossonero, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce, sfida giocata ieri.

Primo gol a San Siro.

"È una notte speciale per me e per la mia famiglia perché ho segnato il mio primo gol a San Siro davanti ai nostri tifosi. Sono molto felice, quindi spero che continui così".

A due punti dalla vetta della classifica?

"Sì, penso che dobbiamo giocare partita dopo partita, passo dopo passo. Siamo una famiglia, siamo una squadra. Siamo ancora a settembre, all'inizio della stagione, e possono succedere molte cose. Dobbiamo rimanere concentrati, lavorare come una famiglia, continuare a giocare buone partite e giocare insieme, che è molto importante".

Perché non giochi titolare?

"Non lo so. Faccio parte del team anche se sono in panchina, e poi entro in gioco. Succede. Il mister mi ha messo in panchina, poi sono andato in campo e ho fatto un gol. Quindi per il momento è così: continuo a lavorare e sono comunque pronto a giocare qualsiasi partita. È lui che decide chi gioca e chi sta in panchina, io non posso farci nulla".

Preferisci segnare o fare assist?

"Entrambe le cose, ma se devo essere onesto preferisco un assist o un gol. Poi questo non vuol dire che non mi piaccia fare gol, anzi: mi piace segnare".

Sì, ma devi giocare titolare...

"Non so che dire (ride, ndr). Non voglio avere problemi con l'allenatore dopo"