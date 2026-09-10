Primo Piano ESCLUSIVA MN - Ds Catanzaro: "Cisse motivo d'orgoglio. È un giocatore straordinario"

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Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Alphadjo Cisse, protagonista di questo avvio di stagione

Alphadjo Cisse è senza ombra di dubbio l'uomo copertina di questo avvio di stagione del Milan. Il classe 2006, arrivato in punta di piedi quest'estate dal Catanzaro, ha già messo a segno 2 gol in 3 partite meritandosi la fiducia di Ruben Amorim. Un talento del genere va però coccolato e protetto, perché basta veramente poco per bruciarsi a questi livelli. La sensazione è che però l'ex Catanzaro abbia davanti a se un futuro roseo, come dichiarato dal direttore sportivo dei calabresi Ciro Polito, che in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato proprio di Cisse

Che ragazzo è Cisse

"Lui è un ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico, sveglio. È ben voluto nel gruppo, ragazzo serio".

Si aspettava questo impatto di Cisse con la Serie A ma soprattutto con il Milan

"È normale che lui ha avuto un infortunio grosso. Avendo quell'infortunio il primo pensiero è stato subito che avesse perso il treno per cogliere quest'opportunità. Però ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro. Ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro. Se avrei pensato questo impatto? Lui per me è troppo forte, poi nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Però quando l'ho preso, eravamo tanti, ho dovuto aspettare un mesetto che si risolvessero alcune cose, l'ho sempre aspettato. E ne avevamo di giocatori. Però l'ho voluto prendere lo stesso (a Catanzaro, ndr) perché sapevo era un giocatore forte. Nemmeno io pensavo potesse avere questo impatto da noi, nei primi 5 mesi ha giocato da solo. Ha dei colpi, talento, quando calcia in porta, c'ha tutto. Bisogna dargli delle possibilità ai ragazzi, perché se non li vedi non saprai mai cosa possono fare".

Quali sono secondo lei le caratteritiche migliori di Cisse

"Lui ha fatto delle cose impressionanti spalla alla porta quando veniva a centrocampo a prendersi la palla. Stop, finta, contro finta e l'avversario ad un certo punto l'avversario mollava la gamba, lui ripartiva forte e non lo prendevano mai. Lui lo faceva in B ed oggi lo fa al Milan. Ha tante caratteristiche. Ha una qualità di calcio, di controllo palla, primo controllo. Ha talento, e non a caso quello che ha fatto non sono capitati. Basti pensare il gol alla Juventus: senza neanche guardare, era spalle alla porta ed ha piazzato la palla a fil di palo. Da giocatore vero. Poi ha fatto quello stop che sembrava avesse i guanti. Poi ha struttura. Giocatore straordinario".

Un aggettivo per descrivere Cisse?

"Veterano. Lui rende tutto facile. Talento e allo stesso tempo grandissima personalità. Sembra che ha patito che gioca nel Milan? No, a me sembra che giochi proprio come giocava a Catanzaro".

Quanta soddisfazione c'è che talenti come Cisse, Liberali e Fasavuli siano in grandi club?

"Tutti e tre sono motivo d'orgoglio. I giocatori me li cerco e me li coccolo, ma sono stati una soddisfazione enorme. Mai potevi pensare che questi nel giro di 7-8 mesi giocavano in top club italiani. Anche per l'Italia è una grande cosa, perché sono giovani italiani perché poi se giocano mostrano il loro talento".

Capitolo Liberali: ha fatto bene ad andare a Como?

"Se è giusto o sbagliato non lo so. Il Milan ha fatto di tutto per riprenderlo. Secondo me è stata più una questione di come è stato trattato prima, di principi. È vero che io l'ho detto loro che a Como c'è Fabregas, tutto quanto, ma al Milan hanno dimostrato di volerlo a tutti i costi. Quindi nel Milan oggi avrebbero giocato lui e Cisse titolari, ma è una scelta che hanno preso loro e se è giusta o sbagliata lo dirà il tempo".

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