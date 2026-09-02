Le note liete e quelle stonate del calciomercato estivo del Milan

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Le note liete e quelle stonate del calciomercato estivo del Milan che si è concluso ieri sera

Si è concluso ufficialmente il calciomercato estivo. Sono stati due mesi ricchi di cambiamenti e rivoluzioni soprattutto in casa Milan: il proprietario Gerry Cardinale è sceso in campo in prima persona per la prima volta in quattro anni cambiando allenatore, dirigenza e più in generale visione sulla squadra. Questo non è detto che sia una garanzia di successo ma è sicuramente un nota positiva avere finalmente la poprietà che prova quantomeno a metterci la faccia dopo la sostanziale latitanza dei primi quattro anni. Un'altra nota positiva è stata acquistare subito due giocatori importanti come Ramos e Gila, pronti e con l'esperienza giusta per coprire i due ruoli di maggiore bisogno: l'attaccante e il difensore. Investimenti onerosi ma necessari.

D'altra parte ci sono anche delle note più stonate di questi ultimi mesi. Una riguarda senza dubbio la programmazione e la gestione delle cessioni, che alla fine, non sono neanche arrivate: l'unico ceduto con un ritorno economico in cambio istantaneo è stato Rafael Leao per il quale si è ottenuto anche meno di quanto si aveva previsto. Gli altri esuberi, messi alla porta tardi e sotto i riflettori, non hanno portato nulla solo prestiti gratuiti o con diritto di riscatto. Male anche il fatto che siano rimaste alcune evidenti lacune nella rosa: manca un centrale difensivo più di tutti, ma anche un centrocampista, un altro attaccante e verosimilmente un esterno.

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