Primo Piano MN - Maignan non è in vendita, incontrerà Cardinale: non ci sono conferme sull'Al-Nassr

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Il Milan non ritiene Maignan in vendita: non ci sono conferme su un possibile interessamento dell'Al-Nassr per Mike Maignan

Non si può dire che siano stati dieci giorni sereni per Mike Maignan dal punto di vista mediatico. Il capitano e portiere rossonero ha prima incassato le critiche per non essersi presentato al funerale di Franco Baresi, successivamente è finito nel mirino per aver posticipato il rientro dalle vacanze a domenica 16 quando praticamente tutti i protagonisti delle finali dei Mondiali sono già tornati al lavoro. E se tutto questo clamore ha portato in superficie i soliti discorsi sul mal di pancia, sul cambiare aria e sull'insoddisfazione, dal club rossonero filtra un messaggio forte è chiaro, come appreso da MilanNews.it: Mike Maignan non è in vendita.

MILAN, MAIGNAN NON È IN VENDITA

La sensazione che emerge in queste ore da Casa Milan - e che in realtà è sempre stata la posizione del club anche in altri momenti di quest'estate - è che il Milan non ha nessuna intenzione di vendere Mike Maignan. Anzi, il portiere è visto come una colonna del nuovo progetto di Ruben Amorim: è il capitano e pochi mesi fa ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2031. Ha dimostrato nell'ultima stagione, sia tra i pali rossoneri che tra quelli della Francia, di essere ancora uno dei migliori portieri del mondo, checchè se ne dica in giro. In questo senso vanno anche ridimensionate le voci delle ultime ore su un possibile interesse dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: secondo quanto apprende MilanNews.it, queste indiscrezioni non trovano conferme.

COLLOQUIO MAIGNAN-CARDINALE SETTIMANA PROSSIMA

Le idee del Milan su Maignan sono chiare. Ora è necessario anche trasmettergliele di persona, anche perché rispetto alla scorsa stagione è cambiato tanto: Ruben Amorim è solo la punta dell'iceberg ma quest'estate in via Aldo Rossi è mutata tutta la squadra dirigenziale e anche i progetti generali hanno preso un'altra strada. Per queste ragioni settimana prossima è previsto un colloquio Maignan-Cardinale in cui la proprietà ribadirà la sua fiducia al portiere e capitano, oltre che la centralità in questo nuovo progetto. Sarà anche un modo per ascoltare e mettersi in dialogo con il portiere francese.

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