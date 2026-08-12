Porto-Gimenez: si lavora sulla formula, il Milan vuole l'obbligo di riscatto

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Il Milan e il Porto sono al lavoro per trovare una quadra sulla formula del trasferimento del centravanti Santiago Gimenez

Che il rientro dalla tournée sarebbe stato il momento dei tagli al personale lo aveva annunciato il tecnico rossonero Ruben Amorim sia prima che dopo l'amichevole contro il Chelsea, persa malamente a Giacarta. Ed effettivamente appena tornati dall'Asia, sono emerse diverse indiscrezioni su molti dei calciatori in uscita. Le notizie più importanti arrivano dal Portogallo con il Porto che si è avvicinato moltissimo a Santiago Gimenez. Ma non c'è solo lui in uscita...

MILAN E PORTO LAVORANO SULLA FORMULA PER GIMENEZ

Il Porto fa sul serio per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano era, anche prima che venisse scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore, uno degli esuberi sicuri del Milan in quest'estate. Certezza che si è consolidata nel momento dell'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del club rossonero. Questa volta, dunque, a differenza dell'estate scorsa in cui aveva fatto di tutto per rimanere, Santiago Gimenez accetterà il suo destino. Anzi, lo ha già accettato perchè, come ricorda il Corriere dello Sport, il numero 7 rossonero ha dato piena disponibilità al Porto per il trasferimento. Al momento sono al lavoro la squadra portoghese e il Milan per trovare un'intesa sulla formula. Il punto di incontro sembra quello dell'operazione in prestito: dal Portogallo spingono per un riscatto a 20 milioni di euro circa, mentre il Milan spinge per l'obbligo condizionato. Da via Aldo Rossi vogliono avere la certezza del suo addio e anche di incassare quanto basta per non registrare minusvalenza a bilancio.

MILAN, LE ALTRE CESSIONI

Come detto, in queste tre settimane scarse che ci separano dalla fine della sessione di calciomercato, il Milan dovrà piazzare diversi esuberi. Anche per questa ragione domani il proprietario Gerry Cardinale sarà a Milanello per incontrare Amorim con cui condurrà un vertice sul mercato. Ieri sera ha fatto parlare di sè Rafael Leao che su Instagram ha chiarito che non ci sono intermediari che hanno in carico il suo futuro: "Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome". Al momento non si sblocca il Galatasary e la permanenza in rossonero si fa più probabile. Tra i giocatori in uscita: Fofana ha diversi ammiccamenti da Premier e Liga, Ricci piace all'Atalanta, Filippo Terracciano è seguito da Udinese e Monza, Cissè è destinato al prestito al Torino e Odogu a quello in Germania, Tomori cerca una squadra.