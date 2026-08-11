Primo Piano Milan, è il momento di cedere: il punto reparto per reparto

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Il Milan deve aprire il rubinetto delle cessioni: come ha sottolineato Ruben Amorim ci sono da fare diversi tagli all'interno della rosa

Tornato dalla tournée il Milan sta preparando il terreno per quanto Ruben Amorim aveva promesso prima e dopo l'amichevole contro il Chelsea: iniziare a sfoltire la rosa. Non è un caso che stiano emergendo in queste ore le prime indiscrezioni per quanto riguarda i possibili giocatori con le valigie in mano e non è nemmeno un caso che giovedì Gerry Cardinale incontrerà Ruben Amorim a Milanello per un vertice a tema mercato. Tantissimi i calciatori in uscita: vediamo la situazione, reparto per reparto (esclusi i portieri).

DIFESA MILAN: INCONTRO PER TOMORI, INTERESSE PER TERRACCIANO E ODOGU

I difensori in uscita dal Milan sono sostanzialmente tre. Il nome di maggior grido è quello di Fikayo Tomori, che entra nel suo ultimo anno di contratto. Sia per questo motivo che per il fatto che l'inglese non rispecchia in pieno le caratteristiche cercate da Amorim, l'ex Chelsea è fuori dal progetto rossonero. Per questo motivo nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli agenti di Tomori per cercare una via d'uscita, dopo che è stato lasciato in panchina nell'ultima amichevole. Gli altri due in uscita sono Filippo Terracciano, su cui c'è interesse di Udinese e Monza, e David Odogu, cercato da Mainz e Anderlecht.

CENTROCAMPO MILAN: DIVERSI CLUB SU FOFANA, UNO TRA RICCI E MUSAH

Il reparto di mezzo è sicuramente quello che ha bisogno dell'alleggerimento maggiore. Il giocatore che potrebbe portare un guadagno importante è Youssouf Fofana che gode dell'interesse di diversi club inglesi, soprattutto il Nottingham Forest, oltre che di alcuni spagnoli. In vendita anche Warren Bondo, che non è partito per la tournée, e uno tra Samuele Ricci e Yunus Musah. Rimane l'incognita Loftus-Cheek che in queste amichevoli è stato usato come trequartista ma anche lui dovrebbe partire, vista la situazione contrattuale (scadenza 2027). Sugli esterni Zachary Athekame è destinato al prestito secco verso il Lione, mentre Estupinan - dopo essere stato trattenuto e aver perso la chance Aston Villa - verrà ceduto se arriverà una nuova proposta.

ATTACCO MILAN: BILANCIA LEAO, TESORETTO GIMENEZ

Il mercato in uscita offensivo del Milan ruota tutto intorno a Rafael Leao e Santiago Gimenez. Il primo continua a essere corteggiato dai soldi del Galatasaray ma non ha ancora dato nessuna apertura: il portoghese vuole partire solo in presenza di offerte dalla Premier League o dalla Liga, senza rimane a Milano. È invece in corso la trattativa tra Milan e Porto per il centravanti messicano che ha dato la sua apertura totale al trasferimento in Portogallo: si lavora sulla formula, con i Dragoes che vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre il club rossonero punta a monetizzare il più possibile e non fare minusvalenza. In uscita, in prestito secco, anche Alphadjo Cissè con il Torino che si è fatto avanti.