Primo Piano Amorim avvisa: “La prossima settimana decido”. Ora il mercato passa dalle sue bocciature

vedi letture

Ruben Amorim è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea: la prossima sarà la settimana delle decisioni

Ruben Amorim ha fissato una scadenza previsa: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: il gruppo è molto numeroso e ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste", Parole che fotografano perfettamente il momento del Milan: oltre trenta giocatori da gestire e una rosa che dovrà inevitabilmente essere ridotta - ma di conseguenza rinforzata - prima della chiusura del mercato.

DA ESTUPINAN A TOMORI: GLI OSSERVATI SPECIALI

Le prossime amichevoli, già a partire da quella di domani contro il Chelsea, serviranno ad Amorim per separare chi farà parte realmente del progetto da chi dovrà invece trovarsi una nuova sistemazione. Tra i nomi maggiormente sotto osservazione ci sono Pervis Estupinan e Fikayo Tomori, ma anche Musah e Loftus-Cheek, che però ha ben figurato l'altro giorno a Perth contro l'Inter.

Discorso diverso invece per giovani Comotto, Cissé, Kostic e gli altri talenti aggregati in tournée con la prima squadra, che si stanno ancora giocando quanto meno la conferma in prima squadra per la prossima stagione.

PRIMA LE SENTENZE POI GLI ULTIMI COLPI

Una volta definita la rosa, il Milan potrà finalmente avere un quadro chiaro anche sul mercato dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila. L'obiettivo è scendere verso 25 giocatori, liberando spazio tecnico e per l'appunto - ma soprattutto - economico. E a quel punto resterà da completare il lavoro in entrata. Amorim ha chiesto qualità soprattutto sulla trequarti, ma il Milan continua a valutare anche interventi per completare difesa e mediana.

La prossima settimana, quindi, può diventare lo spartiacque dell'estate rossonera: prima le bocciature di Amorim, poi gli assalti agli ultimi rinforzi per completare la squadra.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT