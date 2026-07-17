News Amorim alza i giri: due ore a Milanello, poi il test con il Futuro. E il mercato entra nel vivo

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Amorim alza i giri del motore del suo Milan in quel di Milanello, in attesa di segnali importanti da calciomercato, tra uscite ed entrate.

Il nuovo Milan di Ruben Amorim comincia ad aumentare i carichi. Nei primi giorni il tecnico portoghese ha privilegiato sedute brevi ma ad altissima intensità, quasi sempre con il pallone, lavorando sulla circolazione, sui principi del 3-4-2-1 e sui primi meccanismi di pressing da adottare nella prossima stagine. Oggi, però, il gruppo ha affrontato il primo allenamento lungo della preparazione: circa due ore di lavoro per accelerare l'assimiliazione delle nuove richieste tattiche di Ruben Amorim.

ll programma proseguirà nella giornata di domani, sabato, mentre domenica andrà in scena a Milanello una sgambta a porte chiuse contro il nuovo Milan Futuro di Navarro. Sarà il primo banco di prova per osservare distanze, costruzione dal basso e movimento dei trequartisti alle spalle della punta. Più che il risultato ad Amorim interesseranno ritmo, sincronismi e disponibilità.

Parallelamente, il club continua a lavorare sul mercato. Nelle prossime ore è atteso un confronto decisivo con Luka Modric, che il Milan vuole confermare e che Amorim considera prezioso, anche per la crescita della squadra. Chiusa la questione del croato, l'attenzione si sposteerà soprattutto sulle cessioni, necessarie per liberare spazio e risorse per il calciomercato.

Restano inoltre da completare alcuni ruoli: un trequartista capace di muoversi tra le linee, un esterno adatto a coprire l'intera fascia e, qualora partisse Tomori - richiesto soprattutto in Inghilterra - un nuovo centrale compatibile con la difesa a 3. Il Milan di Amorim prende quindi forma tra campo e scrivanie, in attesa che i riflettori si accendano definitivamente sulla stagione rossonera.

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