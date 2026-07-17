Primo Piano Pronto Pervis? Vieni a Birmingham. Manca poco all’addio di Estupinan

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Battute conclusive per la cessione di Estupinan all'Aston Villa. Decisiva la chiamata di Unai Emery all'esterno del Milan. I due hanno già lavorato insieme al Villarreal.

Quando un allenatore crede nelle qualità di un giocatore è sempre un buon motivo per lavorarci insieme. Avrà pensato così Pervis Estupinan nelle scorse ore, dopo il contatto telefonico con il tecnico dell’Aston Villa. Unai Emery lo ha chiamato e convinto ad accettare il progetto, poi il resto è stato fatto con la sua agenzia. Jorge Mendes si è messo al lavoro e ha trovato l’accordo verbale con la società di Birmingham. Il laterale del Milan ha deciso di tornare a giocare con l’allenatore che aveva avuto nell’esperienza in Spagna, quando era al Villarreal. I due si conoscono bene, hanno condiviso lo spogliatoio, hanno lavorato dal 2020 al 2022 e Pervis ha collezionato ben 74 presenze totali tra campionato e coppe in quel Villarreal, anche se non era un titolare fisso perché si alternava con Alfonso Pedraza. La ciliegina sulla torta è arrivata in Europa League. Insieme hanno vinto la finale contro il Manchester United ai calci di rigore proprio nella stagione 2020-21.

L’OPERAZIONE ESTUPINAN

L’operazione per il rientro di Estupinan in Premier League è vicina alla conclusione. Il terzino dell’Ecuador ha trovato l’intesa con l’Aston Villa, ora manca quella tra i due club. Il Milan in queste ore si metterà in contatto con la società di Birmingham per concludere l’affare a titolo definitivo. I rossoneri sono partiti da una richiesta di 18-20 milioni ma si potrebbe concludere a cifre più basse. D’altronde la soglia minima che il Milan potrebbe ricevere per non registrare una minusvalenza a bilancio è di 13,6 milioni di euro, ciò significa che tutto ciò che il Milan guadagnerà oltre questa cifra sarebbe plusvalenza. Estupinan si appresta a lasciare l’Italia solamente dopo una stagione, in cui sarà ricordato per i tanti errori ma anche per aver portato una vittoria nel derby contro l’Inter con un gol decisivo. Il laterale sinistro è il primo ad uscire ma ci saranno tanti altri giocatori da far partire, e il lavoro di sfoltimento sarà davvero intenso nei prossimi giorni.