Dall'Inghilterra, Amorim vuole Diallo ma lo United lo libera solo in caso di offerta eccezionale

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Amad Diallo è sulla lista di Ruben Amorim e del Milan come possibile rinforzo sulla trequarti: lo United però non ha intenzione di privarsene

Che il Milan sia alla ricerca di un profilo da inserire sulla trequarti dietro la punta non è un mistero. Amorim vede Pulisic come il titolare a sinistra, riportandolo alla sua posizione originaria e considerando Leao come sicuro partente, per questo va trovato un titolare a destra o quantomeno qualcuno che entri in competizione con Chukwueze. Un nome che viene fatto dall'Inghilterra, in particolare dal portale Caughtoffside.com è quello dell'ivoriano Amad Diallo, già con Amorim al Manchester United.

MILAN, DIALLO SULLA LISTA DI AMORIM

Secondo quanto riferisce Caughtoffside.com, il Milan vede in Amad Diallo un obiettivo addirittura prioritario. Il calciatore ex Atalanta è un profilo che piace moltissimo a Ruben Amorim che ne aveva fatto uno dei suoi perni. L'attaccante è anche reduce da un ottimo Mondiale giocato con la Costa d'Avorio. Il problema è che anche l'allenatore del Manchester Michael Carrick considera moltissimo Diallo e non ha intenzione di privarsene. Il giocatore potrebbe partire, si legge nell'indiscrezione, solo in presenza di un'offerta veramente alta ed eccezionale. Il Milan ne starebbe preparando una ma più sostenibile e contenuta.