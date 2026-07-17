I soldi di Leao per pagare Foden? Il Milan sogna a occhi aperti

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Il Milan sogna a occhi aperti Phil Foden: per arrivare al calciatore inglese, il club rossonero vorrebbe sfruttare i soldi della cessione di Leao

A oggi, per come stanno le cose, è inutile fare proclami: il nome di Phil Foden nella lista di calciomercato del Milan rientra nella categoria "sogni a occhi aperti". Al momento non si sa di trattative in corso tra il club rossonero con il giocatore o con il Manchester City, l'unico elemento che è stato registrato è l'interesse del Milan per un giocatore che nel 2027 va in scadenza. Di certo, però, per un giocatore dell'età e del talento di Foden, il Diavolo non sarà l'unico interessato.

MILAN, CEDERE LEAO PER PAGARSI FODEN

Al momento, come detto, Phil Foden è un sogno per il Milan ma potrebbe avvicinarsi alla realtà nel caso in cui il club rossonero riuscisse a cedere Rafael Leao per almeno 50-60 milioni. Questo perché la valutazione che potrebbe avere l'inglese, se venisse confermato il mancato rinnovo con il Manchester City, potrebbe essere la stessa. Dunque sostanzialmente si potrebbe fare uno "scambio", cedere Leao e reinvestire i soldi in Foden. Discorso che fila anche da un punto di vista dello stipendio: oggi il britannico percepisce 7.5 milioni, secondo Tuttosport che oggi riporta questa indiscrezione, e andrebbe anche qui a "sostituire" Leao che ne prende poco meno di 7 con i bonus. Anche se il discorso così è un po' semplificato.