Calciomercato
Fabrizio Romano: "Sì di Estupinan all'Aston Villa, c'è l'accordo. Manca quello tra club"
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Fabrizio Romano fornisce un aggiornamento sulla trattativa che riguarda Estupinan: il terzino ha detto sì all'Aston Villa. Ora manca l'accordo tra club
Passi in avanti per la possibile partenza di Pervis Estupinan dal Milan. Racconta Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp che è stato raggiunto l'accordo tra il terzino rossonero e l’Aston Villa sul contratto: c'è il sì del giocatore. Ora si lavora tra club per trovare un accordo, non ancora raggiunto. Estupinan vuole tornare a lavorare con Emery: i due si sono incrociati al Villarreal.
Per non fare minusvalenza con il terzino il Milan deve incassare circa 13,6 milioni di euro (clicca QUI per la tabella completa)
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