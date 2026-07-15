Primo Piano Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con tutti gli esuberi

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Tutti i numeri e le cifre per evitare minusvalenze cedendo gli esuberi in uscita dal Milan

La prossima fase del calciomercato del Milan sarà concentrata soprattutto sulle uscite, visto che ad oggi sono stati investiti circa 100 milioni di euro per i cartellini di Gonçalo Ramos e Mario Gila, entrambi profili graditissimi a Ruben Amorim. Il mercato dei rossoneri ovviamente non è ancora finito: servono almeno un altro difensore centrale, un centrocampista se si perfezionano delle cessioni, un esterno a tutta fascia - da capire se a destra o a sinistra - e almeno un trequartista. Senza contare poi tutti i giovani sotto osservazione come Comotto, Camarda (clicca qui per le novità sul rinnovo), Ossola e Kostic.

Sarà necessario quindi cedere, per fare spazio in rosa in termini di costi e liste (clicca QUI), per portare forze fresche a Milanello. Ma soprattutto sarà necessario non fare minusvalenze. Nella grafica sottostante vi mostriamo la cifra minima a cui cedere tutti gli esuberi per evitare una minusvalenza: sono tutte cifre ampiamente raggiungibili, anzi. Giocatori come Tomori, Leao e Fofana possono portare plusvalenze importanti. Più invece trovarare qualcuno che garantisca almeno 20 milioni per Santiago Gimenez: probabile che possa partire in prestito con obbligo di riscatto.

ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA



Giocatore VNC al 30/06/2025 Ammortamento 2025/26 Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026) Bennacer 2,806 mln 1,403 mln 1,403 mln Chukwueze 13,149 mln 4,383 mln 8,766 mln Musah 12,707 mln 4,236 mln 8,471 mln Tomori 11,302 mln 5,651 mln 5,651 mln Loftus-Cheek 9,687 mln 4,844 mln 4,844 mln Leão 16,818 mln 5,606 mln 11,212 mln Fofana 19,500 mln 6,500 mln 13,000 mln Gimenez 26,844 mln circa 6,711 mln 20,133 mln Bondo 9,251 mln circa 2,313 mln 6,938 mln Estupinan* 17,000 mln 3,400 mln 13,600 mln



I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)

*Calcolo effettuato assumendo un investimento da 17 milioni.

MILAN, IL COSTO A BILANCIO DEGLI ESUBERI



Giocatore Ammortamento 2025/26 Stipendio lordo Costo annuo Bennacer 1,403 mln 7,440 mln 8,843 mln Chukwueze 4,383 mln 5,200 mln 9,583 mln Musah 4,236 mln 2,600 mln 6,836 mln Tomori 5,651 mln 4,600 mln 10,251 mln Loftus-Cheek 4,844 mln 5,100 mln 9,944 mln Leão 5,606 mln 7,050 mln 12,656 mln Fofana 6,500 mln 5,500 mln 12,000 mln Gimenez circa 6,711 mln 4,500 mln circa 11,211 mln Bondo circa 2,313 mln 1,850 mln circa 4,163 mln Estupinan 3,400 mln 4,860 mln 8,260 mln



Il costo annuo complessivo dei dieci giocatori è di circa 93,75 milioni di euro.