Il Milan pensa a una mini rivoluzione sulle corsie laterali: piace Mazraoui, Estupinan in uscita

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Il Milan accelera anche sulle corsie laterali e tra i nomi che stanno prendendo quota per rinforzare la fascia c'è quello di Noussair Mazraoui

La programmazione continua. Il Milan accelera anche sulle corsie laterali e tra i nomi che stanno prendendo quota per rinforzare la fascia c'è quello di Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino rappresenta un profilo particolarmente gradito a Ruben Amorim, che lo conosce bene per averlo allenato nell'ultima stagione al Manchester United. Un fattore che potrebbe pesare nelle valutazioni della dirigenza rossonera, alla ricerca di un esterno affidabile, duttile e già abituato ai principi di gioco del tecnico portoghese.

LA CARRIERA DI MAZRAOUI

Ne parla stamattina il Corriere dello Sport. Classe 1997, Mazraoui è uno dei pochi difensori in grado di garantire un rendimento elevato su entrambe le corsie. Nato calcisticamente nell'Ajax, con cui ha conquistato diversi titoli nazionali e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2019, il marocchino è approdato al Bayern Monaco nell'estate del 2022 prima di trasferirsi al Manchester United. Proprio in Inghilterra ha ritrovato continuità, collezionando 49 presenze complessive sotto la gestione Amorim e dimostrando ancora una volta la propria versatilità, caratteristica considerata fondamentale dal tecnico lusitano.

PER UNO CHE ARRIVA, UNO CHE PARTE?

La capacità di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di laterale sinistro rappresenta uno degli aspetti più interessanti della candidatura di Mazraoui. Una qualità che consentirebbe al Milan di intervenire con un solo acquisto su due posizioni, soprattutto in un momento in cui il futuro della fascia mancina è tutt'altro che definito. Davide Bartesaghi è destinato a restare in prima squadra nell'ottica della valorizzazione dei giovani, mentre Pervis Estupiñán è tra i giocatori in uscita. L'ecuadoriano piace all'Aston Villa, che lo ha individuato come possibile sostituto di Lucas Digne, anche se al momento resta distanza tra domanda e offerta: il Milan valuta il cartellino circa 20 milioni di euro, gli inglesi puntano a fermarsi intorno ai 15.

L'eventuale cessione di Estupiñán aprirebbe quindi ulteriormente le porte all'arrivo di Mazraoui, che garantirebbe esperienza internazionale, conoscenza dell'allenatore e duttilità tattica. Tre elementi che il Milan considera prioritari nella costruzione della nuova rosa. Il rapporto già consolidato con Amorim potrebbe inoltre facilitare l'inserimento del marocchino nello spogliatoio e accelerarne l'adattamento ai meccanismi richiesti dal tecnico, rendendolo uno dei profili più credibili per rinforzare la difesa rossonera in vista della prossima stagione.